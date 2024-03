Inter-Napoli, le probabili formazioni: Calzona pensa a Raspadori centravanti

Il Napoli affronta in trasferta l’Inter capolista nella prima delle ultime dieci finali del campionato in cui gli azzurri vogliono conquistare l’accesso all’Europa che conta, magari anche attraverso il quinto posto. L’Inter vuole portare in campo la rabbia per l’eliminazione ai rigori dalla Champions League contro l’Atletico Madrid e fare ulteriori passi in avanti nel discorso scudetto. Inzaghi farà qualche cambio rispetto alla formazione del Civitas Metropolitano. In porta ci sarà Sommer, Bisseck, Acerbi e Bastoni formeranno la difesa a tre, Darmian e Dimarco occuperanno le corsie laterali, Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan agiranno in mezzo al campo a supporto della coppia Lautaro-Thuram.

Osimhen è partito con la squadra ma potrebbe partire dalla panchina visto che non si è allenato con frequenza regolare a causa di un affaticamento muscolare dopo la trasferta di Barcellona. Al centro dell’attacco dovrebbe esserci Raspadori con Politano e Kvaratskhelia esterni offensivi. In porta ci sarà Meret, Di Lorenzo e Olivera sulle corsie laterali della difesa, la coppia centrale dovrebbe essere formata da Rrahmani e Juan Jesus anche se lo stesso Ostigard può essere un’opzione per i duelli aerei al posto del centrale brasiliano. Anguissa ha accusato il peso delle fatiche ma dovrebbe farcela, Lobotka e Traorè sono pronti a completare la mediana.

Ecco le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Calzona

A cura di Ciro Troise