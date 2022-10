Juan Jesus: “La nostra forza è il collettivo, faremo del nostro meglio con il Sassuolo”

Il difensore azzurro Juan Jesus ha rilasciato interessanti dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole:

“È bello che qui conta veramente solo la squadra, conta fare risultato, conta entrare bene. Si è visto anche con i Rangers, chi è entrato ha fatto benissimo e non ha fatto sentire la mancanza di nessuno. Chi entra fa bene e questa è una cosa bellissima”.

Percorso Champions: “Sì, molto bello. Quando è uscito il girone tutti hanno detto che era tosta per il Napoli, che c’era il Liverpool, che c’era l’Ajax, ma nessuno ha detto che c’era il Napoli. Abbiamo dimostrato in campo quanto valiamo, lasciando fuori le chiacchiere. Andiamo a giocare ad Anfield come se fosse la prima partita in Champions League”.

Poi prosegue: “E’ importante perché poi possiamo giocare la seconda in casa, magari facendo prima risultato fuori. Ma conta la seconda partita in casa in cui avremmo il supporto del nostro pubblico”.

Questo Napoli è la squadra più forte in cui hai giocato? “Non posso dire che è la più forte perché un anno alla Roma avevamo una squadra molto forte e dispiace non aver vinto trofei quell’anno lì, con Totti, De Rossi, Strootman, Salah, Alisson, Perotti, El Shaarawy, Emerson, Gerson. Una squadra molto forte. Non che questa del Napoli non lo sia, abbiamo ragazzi giovani e forti”

Kim. “E’ un giocatore potentissimo, forte di testa e anche tecnicamente. Sta stupendo tutti. Non è uno che viene da una squadra che conoscono tutti, nessuno l’aveva visto giocare prima. E’ stato molto bravo il direttore Giuntoli ad andare a pescarlo”.

“Contro la Roma abbiamo fatto una partita un po’ sporca, ma abbiamo inciso, tenuto palla e confermato quanto fatto nel corso di questo campionato”.

Napoli-Sassuolo: “Noi siamo sempre pronti, facciamo il nostro lavoro. Anche se le partite sono ravvicinate e non si può fare tanto, domani faremo del nostro meglio”.