Dopo l’amichevole tra Corea del Sud e Costa Rica, finita 2-2, Kim Min-jae, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: “Il mio obiettivo è quello di concentrare l’attenzione sulla partita per tutti i 90 minuti e di fare del mio meglio. Olivier Giroud è stato l’attaccante più difficile da marcare per me. È un giocatore forte ed esperto, che ha molte qualità come attaccante”.