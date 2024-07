Kiss Kiss Napoli – Manna scatenato, pronti quattro colpi per Dimaro

Intervenuto durante Kiss Kiss Napoli il giornalista Valter De Maggio ha parlato del mercato azzurro e ha rivelato che Manna è letteralmente scatenato. Ecco le sue parole:

“Il vento è cambiato. Prima non arrivavano i parametri zero, quest’anno sì. Manna lavora per evitare tempi lunghi. Vuole regalare per Dimaro quattro colpi, tutti insieme. Uno è chiuso: Rafa Marin. Tutto fatto col Real Madrid. E’ vicinissimo l’accordo con Spinazzola, biennale per lui. Ieri l’incontro con l’agente Lippi. Ma Manna non si ferma: si è a buonissimo punto anche con Buongiorno dopo aver informato il Torino, in modo corretto, che avrebbero incontrato Riso, l’agente. Ieri cena tra lui e Manna. Definiti più o meno tutti gli accordi. Ora c’è da convincere il Torino e si limano le commissioni per Hermoso”.