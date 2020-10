KKN – Basic sarebbe orgoglioso di venire al Napoli, ma il Bordeaux blocca la cessione

Continuano ad arrivare novità riguardo l’interesse del Napoli per Toma Basic (23), centrocampista del Bordeaux per il quale il club azzurro si sarebbe mosso in maniera molto concreta nelle ultime ore. Marcello Calvano, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha dato ulteriori particolari riguardo il giocatore croato nel corso della trasmissione Radio Goal: “Ho parlato con chi è molto vicino al giocatore. Al ragazzo farebbe particolarmente piacere vestire la maglia del Napoli, sarebbe prontissimo già adesso. Sarebbe orgoglioso di vestire la maglia azzurra, l’agente ha già parlato con il club, l’offerta proposta dal Napoli sarebbe stata reputata interessante. Il Bordeaux chiede una cifra che non rientra nei parametri del Napoli. Il Napoli è il club che si è mosso in maniera più concreta. Dovessero arrivare in futuro offerte da altri club al club ed al giocatore, però, ovviamente verranno prese in considerazione”.