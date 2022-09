La Gazzetta sul Napoli: “Il miglior attacco in Italia e in Europa”

Il Napoli è una macchina da gol. Questo è quello che la Gazzetta dello Sport ha voluto evidenziare, parlando dei numeri degli azzurri in questo avvio di stagione: “Alla sfida che vale il primo posto della classifica, domani si presenta un Napoli col miglior attacco d’Italia e anche d’Europa. E se nella Serie A non è una novità assoluta, aver fatto meglio nei primi due turni di Champions di big come il Real di Ancelotti e il City di Guardiola e del ciclone Haaland, è un fatto nuovo. Venti reti: 13 in campionato e 7 in Champions in sole 8 partite, solo a Firenze contro i Viola la macchina da gol azzurra si è fermata. Piccoli record raggiunti dilapidando persino 2 rigori su 4 in Europa (Osimhen con il Liverpool e doppio Zielinski a Ibrox) e giocando ormai da diverse partite senza il centravanti al centro del nuovo progetto di Aurelio De Laurentiis, Victor Osimhen. Dunque sono ben undici i diversi marcatori del Napoli (su 22 di movimento in rosa) a sottolineare l’ottimo lavoro di Luciano Spalletti, che sta plasmando un gruppo con 10 nuovi giocatori. Nei 5 maggiori campionati europei, considerando anche le Coppe, solo i tedeschi del Bayern Monaco (13) e i francesi del Rennes (12) hanno mandato in rete più giocatori”.