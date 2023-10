La GdS su De Laurentiis: “Deve tornare a Castel Volturno, non si può dire addio allo Scudetto prima di Natale”

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, dovrà tornare a Castel Volturno per stare vicino alla squadra: “Il commissario Aurelio De Laurentiis dovrà ancora passare diverso tempo a Castel Volturno perché questo Napoli degli eccessi non è guarito, gli manca l’equilibrio. Un primo tempo passivo e spaesato, il secondo generoso e arrembante, ma una grande squadra deve trovare un centro di gravità migliore, che gli consenta di non dire addio allo scudetto già prima di Natale”.