La Primavera si ferma causa Covid: rinviata Napoli-Spezia

Come da comunicato ufficiale della LNPB viene rinviata a data da destinarsi Napoli-Spezia, partita valida per l’undicesima giornata del campionato Primavera 2. Causa Covid, la Primavera si fermerà per una decina di giorni, sospenderà anche gli allenamenti proprio per fermare il contagio, sarà rinviata anche Napoli-Lecce del 6 marzo. La Lega B non adotta, come sta facendo la Figc per il campionato Under 18, il protocollo di stampo professionistico adottato nel campionato Primavera 1.

Di seguito il comunicato: