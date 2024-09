Gilmour e McTominay stanotte hanno subito lasciato Lisbona e con un volo privato, mentre Napoli era sotto il diluvio, sono atterrati all’aeroporto di Capodichino. Saranno pronti domani pomeriggio alla ripresa degli allenamenti così come Lobotka, ieri in campo durante tutta la gara di Nations League contro l’Azerbaigian. Attendendo gli altri in arrivo tra mercoledì e giovedì, Conte potrà concentrarsi sulla prima partita del nuovo corso, quella con tutta la rosa a disposizione considerando che contro il Parma mancavano gli ultimi rinforzi arrivati sul mercato che si sono presentati benissimo con la maglia della Scozia. McTominay è andato a segno sia contro la Polonia che il Portogallo, nella prima partita ha segnato anche Gilmour, il ragazzino che a Cobham ai tempi del Chelsea giocava nel vivaio quando Conte allenava i Blues.

Sarà la sosta delle riflessioni per Antonio Conte perché dalle Nazionali sono arrivate buone notizie: Raspadori ha ritrovato il gol, Kvaratskhelia è stato tra i protagonisti del 4-1 che la Georgia ha inflitto alla Repubblica Ceca trasformando un rigore e realizzando un assist, gli scozzesi hanno fatto innamorare Napoli anche con l’entusiasmo che hanno trasmesso nelle clip pubblicate dal club sulle prime ore in città, nel giorno dell’arrivo, raccontando anche l’impatto con il Maradona.

Durante la sosta, il Napoli ha ritrovato Folorunsho, reintegrato in gruppo, e una serie di riflessioni sulle novità tattiche a cui Conte sta pensando. Ci vorrà tempo, lavoro, la settimana tipo senza impegni europei può fornire un aiuto ma Conte di fatto valuta il cambio del sistema di gioco, il passaggio al 4-3-3 o comunque ad un modulo che preveda un centrocampista in più. Con il mercato chiuso, è di fatto un altro Napoli, ha tre rinforzi in mediana su cui non poteva contare durante le prime tre partite e diverse soluzioni da poter adottare.

Queste riflessioni non dovrebbero riguardare la gara di Cagliari in cui comunque potrebbero esserci delle novità: l’inserimento di Lukaku dal primo minuto, il ballottaggio Neres-Politano e anche la candidatura di McTominay per una maglia da titolare al posto di Anguissa, considerando che il centrocampista camerunense rientrerà di fatto due giorni dopo rispetto all’ex United. Al di là delle variazioni tattiche, la missione di Conte è mettere a posto gli equilibri in campo perché il Napoli continua ad avere le difficoltà della scorsa stagione nella tenuta delle distanze, nelle scelte quando bisogna alternare il pressing alto e il blocco compatto davanti alla difesa. Conte ci ha lavorato la scorsa settimana, quando in quattro giorni il Napoli ha realizzato cinque allenamenti e un’amichevole mista con la Primavera proprio intensificando il focus proprio su questi aspetti. È probabile che qualche novità potrebbe riguardare la partita contro la Juventus, Conte dopo la trasferta di Cagliari avrà sei giorni di lavoro con tutti gli effettivi per prepararla.

Il Napoli è ancora un cantiere aperto ma c’è l’entusiasmo giusto per godersi la prospettiva di crescita che si scorge all’orizzonte.

Ciro Troise