L’avv.Grassani: “Ricorso Spalletti? Il tecnico toscano non ci sarà contro il Milan”

Mattia Grassani, legale della SSC Napoli, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’ su Radio Kiss Kiss Napoli: “Ricorso per la squalifica di Spalletti? Va detto che una valutazione preliminare è stata fatta, ma purtroppo sotto il profilo procedurale la espulsione dell’allenatore dal campo per somma di ammonizione viene dal 2019 equiparata a quella di un calciatore. Per cui quando c’è un rosso c’è automaticamente anche una giornata di squalifica. Il contenuto del referto può essere conosciuto solo se si chiede l’accesso agli atti per fare ricorso. Ricorderete Napoli-Atalanta, 30 ottobre 2019, Ancelotti espulso e squalificato per una giornata. Facemmo ricorso e ci dissero che, siccome la squalifica riguardava un’espulsione arrivata in campo, non c’era differenza dal caso di un calciatore. Quel ricorso dunque venne rigettato. E’ dunque altamente probabile che nessun passo verrà fatto: non facciamo ricorsi che non vengono neanche esaminati. Così come non è possibile per un calciatore presentare ricorso, non lo è più neanche per un allenatore”.