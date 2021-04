Lazio, Farris: “Milinkovic prende solo la palla, è fallo di Manolas. La Champions non è sfumata”

Massimiliano Farris, vice allenatore della Lazio, ha parlato a Sky dopo la sconfitta col Napoli. Ecco quanto evidenziato da “Iam Naples”: “Abbiamo sempre una gara da recuperare, non possiamo arrenderci. In 16 partite abbiamo ottenuto 12 vittorie. Finora e’ stata fatta una rimonta incredibile. Non è sfumata la Champions. Milinkovic-Savic prende la palla, in passato veniva fischiato gioco pericoloso del difensore. I cambi ci hanno dato un po’ di freschezza. Il Napoli ha fatto una grandissima partita. Insigne ha segnato un gol strepitoso. C’e’ stato un possesso palla equilibrato, ho visto i dati. Dovevamo essere piu’ equilibrati. Il carattere non è mai mancato in 5 anni. Abbiamo fatto una mini conferenza con Inzaghi a fine primo tempo. Il comandante deve stare al suo posto”.