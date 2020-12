Il Napoli affronta il secondo big-match consecutivo in trasferta dopo la sconfitta immeritata contro l’Inter che ha lasciato degli strascichi, soprattutto l’emergenza in attacco in vista della sfida contro la Lazio.

Mancano contemporaneamente Mertens e Osimhen infortunati e Insigne squalificato che, avendo rimediato una sola giornata più un’ammenda di 10000 euro, ci sarà contro il Torino per l’ultima sfida del 2020. Gattuso, però, non fa calcoli, il pensiero non è gestire le forze durante la gara ma andare all’assalto con tutte le poche forze offensive a disposizione.

Il centravanti sarà Petagna, l’unico a disposizione, che ha nelle sue corde legare il gioco, abbassarsi per aiutare i compagni a risalire il campo ma deve essere più incisivo nell’area avversaria. Per la seconda volta l’ex Spal sarà titolare in campionato, dopo la chance di Crotone. Stavolta, però, Petagna guiderà l’attacco in un big-match molto importante non solo per la classifica ma anche per dare un segnale dopo l’ingiusto ko di Milano e un messaggio di forza al campionato viste le assenze pesanti.

Quattro cambi per Gattuso, Inzaghi recupera Acerbi

Stavolta le scelte sono più obbligate soprattutto riguardo all’attacco rispetto ad altre occasioni ma anche stavolta il Napoli confermerà la legge del turn-over con quattro cambi rispetto all’undici anti-Inter.

In porta ci sarà Ospina, Di Lorenzo agirà da terzino destro con Mario Rui a sinistra, una novità ci sarà al centro della difesa: toccherà a Maksimovic far coppia con Koulibaly, Manolas, quindi, va verso un turno di riposo. Gattuso conferma il 4-2-3-1 con Zielinski che probabilmente s’abbasserà quando la Lazio supererà la prima linea di pressione. Rientra Fabian Ruiz dopo l’esclusione di San Siro, in coppia con Bakayoko davanti alla difesa. Elmas sarà forse l’unica possibile arma a gara in corso, sono pronti ad andare in campo sia Politano che Lozano. L’ex Inter partirà da destra, con la consueta capacità di venire dentro al campo con il suo mancino, Lozano sarà dirottato sul fronte opposto, a sinistra, come nella partita contro l’Atalanta quando Insigne mancava per infortunio. La certezza è Petagna al centro dell’attacco, l’ex Spal ha realizzato contro la Lazio il suo primo gol in serie A ad agosto del 2016.

Simone Inzaghi recupera Acerbi che stamane ha fatto i controlli medici nella clinica Paideia e nel pomeriggio ha lavorato in gruppo durante la rifinitura. Tra i pali sarà confermato l’ex Reina, Luiz Felipe e Radu agiranno da “braccetti” nella difesa a tre al fianco di Acerbi, Lazzari e Marusic sono pronti a lavorare sulle corsie laterali, Escalante sostituirà Lucas Leiva in cabina di regia con Milinkovic Savic e Luis Alberto schierati da interni di centrocampo, Correa e Immobile guideranno l’attacco, oltre a Caicedo ci sarà anche Muriqi come arma dalla panchina.

Ecco le probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Lozano; Petagna.