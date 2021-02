Le pagelle di Napoli-Granada 2-1: Tutti i limiti di Gattuso, si salvano Ruiz e Zielinski

Meret 6: Migliorato molto con i piedi e si vede soprattutto nel primo tempo, non può nulla sul colpo di testa di Montoro

Rrahmani 5: Montoro è alle sue spalle quando segna il gol dell’1-1, nel complesso non è una partita molto negativa ma nell’economia della partita quell’errore è determinante

Maksimovic 5: Non è attentissimo nel primo tempo, lento ed impacciato quando viene affrontato dai giocatori della squadra spagnola (Dal 46′ Ghoulam 6,5 entra molto bene in partita, la fascia con Insigne funziona molto bene ed infatti arriva spesso al cross pericoloso dal fondo)

Koulibaly 5,5: Sbaglia tanto tecnicamente soprattutto in uscita ma la sua leadership in difesa si fa sentire dando un po’ più di tranquillità al pacchetto arretrato

Di Lorenzo 5,5: Si divide la colpa con Rrahmani sul primo gol subito dal Napoli, nella ripresa offre tanta spinta ma la sua partita non è sufficiente

Fabian 6.5: Partita positiva per il centrocampista spagnolo che cerca di essere sempre propositivo, in fase di riconquista pecca un po’. Tiene vive le speranze azzurre segnando il gol del vantaggio

Bakayoko 5,5: In fase di interdizione fa il suo dovere ma è veramente lento quando cerca di impostare o di iniziare l’azione. Va in difficoltà quando viene pressato

Elmas 4,5: Sulla sinistra non riesce mai ad essere incisivo, con l’ingresso di Ghoulam anche la sua partita migliora ma ha anche la colpa di non segnare il 2-1 all’inizio del secondo tempo (Dal 59′ Mertens 5,5: Entra con tanta voglia di fare ma non riesce mai ad incidere ed entrare veramente nel match. Sicuramente la lunga assenza pesa sulla sua prestazione)

Zielinski 7: Grandissima giocata dopo pochi minuti per sbloccare il match, quando ha lui il pallone si ha sempre l’impressione che possa succedere qualcosa

Politano 6: Fa quello che può da prima punta, quando Insigne viene all’indietro è su di lui tutto il peso dell’attacco azzurro. Quando entra Mertens ritorna nel suo ruolo d’origine

Insigne 5,5: Inizia bene ma dopo il gol del Granada si innervosisce molto, offre a Fabian un cioccolatino da mettere solo in rete. Sbaglia molte scelte riguardanti l’ultimo passaggio

All. Gattuso 4,5: Buono l’approccio alla partita che vede partire il Napoli alla grande, ma dopo l’1-0 l’atteggiamento della squadra è rinunciatario e quando l’azione deve partire dal basso gli azzurri fanno maledettamente fatica. Il 3-5-2 vede spaesati i difensori azzurri che non sanno quale porzione del campo coprire e da questo deriva anche il pareggio del Granada. Nel secondo tempo il Napoli fa la partita, si mette in 4 a difesa e cambia la musica ma ormai è troppo tardi. Il Napoli ha concesso una partita ed un tempo alla modestissima squadra spagnola che passa il turno.

A cura di Russo Francesco