Le prime parole di Rugani: “Sto bene, non preoccupatevi. Rispettate le regole”

Daniele Rugani è risultato positivo al coronavirus. Il difensore della Juventus è il primo calciatore a essere stato contagiato in Serie A, dopo i vari casi già accertati in Serie C, ed è attualmente asintomatico. Con queste parole la società bianconera, sul proprio sito ufficiale, ha comunicato la notizia: “Il calciatore Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19 ed è attualmente asintomatico. Juventus Football Club sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui”.

Rugani tranquillizza: “Sto bene”

Rugani ha commentato la notizia con un post sui profili social. “Ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene. In questo momento però sento ancora di più il dovere di ringraziare tutti i medici e gli infermieri che stanno lottando negli ospedali per fronteggiare questa emergenza. Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda”, le parole dell’ex difensore dell’Empoli.