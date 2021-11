Legia Varsavia-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti pensa a sei cambi

La lista degli indisponibili è lunga, Mario Rui sconta la seconda giornata di squalifica, Malcuit e Manolas torneranno solo dopo la sosta, Insigne, Osimhen e Fabian Ruiz sono stati tenuti a riposo per averli a disposizione domenica contro il Verona in condizioni brillanti.

Spalletti, però, non ha alcuna intenzione di dare alibi, anzi in conferenza stampa ha più volte ripetuto che la rosa è ampia e che al suo Napoli non manchi nulla per ricercare la vittoria anche a Varsavia e andare avanti anche in Europa League.

Il primo posto sarebbe l’ideale, manderebbe il Napoli direttamente agli ottavi di finale saltando lo spareggio con le retrocesse dalla Champions, un impegno complesso, in pieno febbraio, con i reduci dalla Coppa d’Africa rientrati solo da qualche settimana.

Il Napoli può fare il sorpasso al Legia Varsavia

A Varsavia il Napoli può realizzare il sorpasso sul Legia, che non è riuscito a dare una svolta al suo percorso con il cambio in panchina ed è terzultimo nel suo campionato. Con una vittoria allo stadio Radowony il Napoli avrebbe ottime chances di girare alla quarta giornata con il primato in classifica, visto il vantaggio sul Leicester nella differenza reti.

Spalletti vuole arrivarci gestendo le forze, domenica al Maradona arriva il Verona, una delle squadre più in forma del campionato che con Tudor in panchina ha battuto Roma, Lazio e Juventus e contro il Milan a San Siro è caduto in maniera rocambolesca subendo una clamorosa rimonta.

Le gerarchie in porta sono cambiate, tra i pali ci sarà Meret. La linea difensiva è praticamente obbligata con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly (squalificato domenica contro il Verona) e Juan Jesus. “Anguissa gioca”, ha spiegato Spalletti a Sky. Formeranno la mediana insieme a lui Demme e Zielinski, in attacco ci sono più soluzioni. Ounas rientra dopo un mese di stop e probabilmente entrerà a gara in corso, sulla destra Politano è in vantaggio, Petagna dovrebbe vincere il duello con Mertens, a sinistra dovrebbe agire Elmas come a Salerno nel corso della ripresa.

Il Legia Varsavia dovrebbe adottare il 3-5-2, tra i pali ci sarà Miszta, Jedrzejczyk, Wieteska e Rose saranno i tre di difesa, Johansson e Mladenovic agiranno da esterni, Josuè, Kharatin e Andrè Martins formeranno la mediana con Luquinhas ed Emreli a formare la coppia d’attacco.

Ecco le probabili formazioni:

LEGIA VARSAVIA (3-5-2): Miszta; Jedrzejczyk, Wieteska, Rose; Johansson, Josuè, Kharatin, Andrè Martins, Mladenovic; Luquinhas, Emreli. All. Golebiewski

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa, Demme, Zielinski; Politano, Petagna, Elmas. A disp.: Ospina, Idasiak, Zanoli, Lobotka, Lozano, Mertens, Ounas, All. Spalletti

A cura di Ciro Troise