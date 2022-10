LIVE – Cesena-Napoli, azzurrini a caccia del successo

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Cesena-Napoli, gara valida per la settima giornata del campionato Under 18 girone A. Gli azzurrini hanno già esercitato il turno di riposo, quindi hanno disputato sette gare portando a casa otto punti in classifica e nell’ultima giornata hanno battuto 2-1 la Sampdoria. Il Cesena ha cinque punti, tre in meno del Napoli ma lo scorso weekend hanno vinto 4-1 sul campo del Bologna. Gli azzurrini sono a -4 dalla Lazio che occupa il secondo posto in classifica, i biancocelesti, però, hanno giocato una gara in più. Le prime due posizioni valgono l’accesso diretto alla final four.