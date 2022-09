RILEGGI IL LIVE – Glasgow Rangers, van Bronckhorst: “Kvaratskhelia è quello a cui dobbiamo fare attenzione, è speciale”

Giovanni van Bronckhorst: “Cos’è successo nelle ultime due partite? Il nostro livello non è stato quello che ci aspettavamo. 6 o 7 giocatori non hanno raggiunto il livello che volevamo, soprattutto contro l’Ajax. Questa è la Champions, ci sentiamo bene, domani vedremo”.

Giovanni van Bronckhorst: “Cosa penso di Kvaratskhelia e di Spalletti? Nonostante il nome complicato, è il giocatore a cui dobbiamo stare più attenti, è speciale. Mi piace molto come giocano le squadre di Spalletti”.

Giovanni van Bronckhorst: “L’assenza di Osimhen è pesante, ma il Napoli ha attaccanti diversi per qualità e caratteristiche. Simeone è ancora diverso, Lozano anche. E’ una squadra molto forte, ma siamo preparati”.

Giovanni van Bronckhorst: “Non dobbiamo cambiare filosofia, dopo due sconfitte diciamo che va tutto male. Nelle ultime due partite non abbiamo giocato bene ma sappiamo che dobbiamo migliorarci. Negli ultimi 12 anni non abbiamo giocato a questo livello. Contro il Napoli abbiamo l’occasione di fare bene, giocando in casa davanti ai nostri tifosi”

Giovanni van Bronckhorst: “Morelos? Sta facendo meglio, sia mentalmente che fisicamente. Non poteva esserci col PSV, ma si allena bene, adesso è concentrato”

Giovanni van Bronckhorst: “Abbiamo lavorato sui gol presi da palla inattiva, vogliamo migliorarci in questo per non ripeterci.”

Van Bronckhorst: “Il portiere? Non è disponibile, si è infortunato dopo l’ultima partita”

Giovanni van Bronckhorst: “Stiamo bene, ci siamo allenati due giorni in più del solito, non vediamo l’ora di giocare”.

Steven Davis: “Dopo l’ultima partita in Champions il mister ha detto che è impossibile giocare in Champions senza soldi? Sappiamo bene che questo livello è molto duro, l’anno scorso abbiamo dimostrato di meritare questa posizione”.

Steven Davis: “Quanto è difficile giocare contro le squadre italiane? Le squadre italiane sono famose per la tattica, ma ci sono tanti giocatori di livello internazionale, per cui sarà molto importante giocare bene”.

Steven Davis: “Conosciamo la qualità del Napoli, abbiamo analizzato tutti i giocatori. Esperienza? Non ce l’ho solo io, ma tutta la squadra. Sarà importante il possesso palla, altrimenti sarà una lunga serata. Abbiamo lavorato molto per essere qui”.

Steven Davis: “Non è normale perdere così tante partite. Ci stiamo allenando bene, c’è grande intensità. Conosciamo la forza del Napoli, ma vogliamo vincere”

Steven Davis: “Arrivare in Champions è difficile, vogliamo divertirci e crediamo in noi stessi. Le partite in casa sono importanti”

Steven Davis: “Cosa ci ha detto il mister? Dobbiamo migliorarci, stiamo subendo gol facili su calcio di punizione, ma siamo determinati a migliorarci”

Steven Davis: “Giocare contro il Napoli sarà molto difficile, ma capiamo che non è accettabile la sconfitta per i Rangers”.

Steven Davis: “Abbiamo capito che la Champions League è molto difficile e vogliamo cominciare bene come ha fatto il Napoli. Giochiamo davanti a tutti i nostri tifosi e dobbiamo pensare a dare il nostro meglio”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Giovanni van Bronckhorst e Steven Davis, rispettivamente tecnico e centrocampista dei Glasgow Rangers, alla vigilia del match di Champions League che li vedrà scendere in campo contro il Napoli.