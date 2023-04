RILEGGI IL LIVE, Pioli: “L’assenza di Osimhen non mi condiziona, noi inferiori nella continuità”

Termina la conferenza stampa.

Pioli: Dispiace per Zlatan e Kalulu, ma gli altri stanno bene. Siamo pronti per il finale di stagione. Non credo che domani giocheremo a specchio, ma le posizioni verranno pensate per cercare di avere un vantaggio.

Pioli: Ferocia mentale? Il Milan ce l’ha e l’ha dimostrato. Quando serviva l’abbiamo messa in campo. Il nostro errore è stato non metterla in alcune situazioni necessarie.

Pioli: Gli ultimi due mesi sono stati sotto il nostro livello, ma non abbiamo dimenticato come si vince.

Pioli: Sicuramente sarà una festa dello sport. Giocare la Champions lì è sempre una festa. Le due tifoserie sono importanti, ma domani c’è la partita del Maradona. Poi ci penseremo.

Pioli: C’è spazio per una partita alla volta, perchè dobbiamo fare bene sia in campionato che in Champions League.

Pioli: La squadra è pronta a proseguire senza Ibrahimovic? Indicare come Zlatan l’unico motivo di è crescita della squadra è riduttivo. La squadra sa giocare bene anche senza di lui. E’ stato difficilissimo vincere il campionato scorso, ed è ancora più difficile riconfermarci ma, ripeto, questa può essere una stagione positiva.

Pioli: Leao è l’unico giocatore del Milan che può andare dove vuole.

Pioli: Il Napoli ha avuto molta più continuità, ha perso solo due partite. Noi non siamo stati così continui soprattutto negli ultimi due mesi. All’andata non meritavamo di perdere secondo me, ma domani sarà diverso. La Champions sarà diversa, lì non conteranno i punti e tutti i fattori del campionato.

Pioli: Scetticismo? Il gruppo è molto responsabile e coeso. Non si è mai fatto condizionare dalle cose dette fuori da Milanello. Sappiamo che il finale di stagione è importante. Adesso abbiamo la possibilità di rimediare in campionato, questo è l’obiettivo. Domani sceglierò i giocatori che secondo me mi faranno vincere, ma anche i sostituti saranno importanti.

Pioli: Osimhen? Che sia un giocatore fortissimo è evidente, ma il Napoli ha vinto sette partite senza di lui. Le mie scelte non saranno condizionate dalla sua assenza.

Pioli: Abbiamo tutte le caratteristiche per vincere, per giocare da protagonisti. Affrontiamo una squadra di livello, ma stiamo bene sia fisicamente che mentalmente. Dobbiamo spingere per rendere questa stagione positiva.

Pioli: Che Milan arriva rispetto a quello di un anno fa? Durante la sosta ho detto ai ragazzi che non è cambiato niente. Due anni fa a due mesi dalla fine nessuno avrebbe scommesso su di noi. Oggi è la stessa cosa, in pochi ci credono. Dipende da noi e, ripeto, questa stagione potrebbe essere ancora molto positiva e gloriosa. Ipotesi di difesa a 4? C’è, anche se non ne abbiamo mai parlato. Se giochiamo da Milan possiamo vincere.

Pioli: Questi saranno due mesi decisivi. Finora sono stati verdetti parziali. In due mesi possiamo fare ancora tanto.

