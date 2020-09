LIVE – Napoli-Teramo 4-0 (4′, 62′, 67′ Osimhen, 14′ Lozano)

76′ – Triplo cambio nel Napoli: escono Osimhen e Politano, entrano Llorente e Tutino che gioca da sottopunta con Ciciretti sulla fascia destra

72′ – Tiro a giro di Politano, il pallone tocca il palo e finisce a lato

69′ – Teramo pericoloso ma il tiro di Mungo termina a lato

68′ – Tre cambi nel Napoli: escono Ospina, Gaetano e Younes, entrano Contini, Prezioso e Ciciretti

67′ – GOOOOOOOOOOOOL! Ancora un pallone in area, ancora un gol, Politano intercetta un passaggio sbagliato, tocca la sfera, Osimhen la raccoglie e fulmina Lewandowski

63′ – Ancora Younes per Osimhen che stavolta non trova la porta, prima il suo tiro viene ribattuto e poi calcia a lato

62′ – GOOOOOOOL! Younes premia l’attacco alla profondità di Osimhen che batte il portiere avversario

61′ – Cambi nel Teramo: entra Lewandowski per Valentini, Soprano, Iotti, Ferrera e Lasik, escono anche Arrigoni e Ilari

56′ – Recupero provvidenziale di Koulibaly su Cianci dopo una palla persa da Younes

51′ – Avanza Malcuit sulla destra, cross al centro deviato in corner

46′ – Cambio nel Napoli: Manolas sostituisce Luperto, nel Teramo

Inizia il secondo tempo

Finisce il primo tempo al Patini di Castel di Sangro

45′ – Ancora Politano dalla distanza, pallone a lato. Concessi due minuti di recupero

39′ – Insistita azione offensiva del Napoli, prima Osimhen e Younes provano a far gol, poi Gaetano colpisce il palo su assist di Lozano

33′ – Ottimo fraseggio sulla catena di destra ma i cross di Politano e Malcuit vengono respinti dalla difesa avversaria

31′ – Bell’azione sull’asse Demme-Younes, apertura per Malcuit che va al cross bloccato dal portiere avversario, si dispera Osimhen a centro area

26′ – Osimhen recupera palla, va al tiro e il pallone termina a lato

23′ – Grandissima giocata di Politano che costruisce il gioco con i compagni, poi parte in progressione, va al tiro dal limite dell’area ma il pallone termina alto sopra la traversa

14′ – GOOOOOOL! Palla in verticale di Demme, Politano scarica il pallone a Lozano che inventa un gran tiro a giro

12′ – Qualche minuto di black-out, perde palla anche Gaetano ma poi il Napoli riesce a fermare la ripartenza del Teramo

11′ – Erroraccio di Koulibaly in uscita, Cianci gli ruba il pallone, Ospina respinge la conclusione

10′ – Bombagi verticalizza per Cianci, Ospina para in uscita ma l’attaccante del Teramo viene fermato in fuorigioco

8′ – Da una palla persa da Malcuit scatta la ripartenza del Teramo, conclude Cianci, la conclusione termina alta sopra la traversa

4′ – GOOOOOOOOOOL! Osimhen timbra subito il cartellino, calcio d’angolo di Ghoulam, torre di Lozano e colpo di testa vincente di Osimhen

17:00 – Inizia il match, è il Teramo a dare il calcio d’inizio

16:45 – In corso il riscaldamento delle due squadre

16:37 – Cori per Koulibaly

16:20 – Ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Koulibaly, Luperto, Ghoulam; Demme, Gaetano; Politano, Younes, Lozano; Osimhen. A disp.: Contini, Labriola, Palmiero, Prezioso, Llorente, Ciciretti, Mezzoni, Zerbin, Bifulco, Manolas, Tutino. All. Gattuso

TERAMO (4-2-3-1): Valentini; Diakite, Tentardini, Piacentini, Cristini; Mungo, Arrigoni; Bombagi, Viero, Ilari; Cianci. A disp.: Lewandowski, Soprano, Ferreira, Pinzauti, Lasik, Cancellotti, Birligea, Minelli, Santoro, Iotti, Di Matteo. All. Paci

Benvenuti all’ultima amichevole prima di tornare a Napoli per gli azzurri di Gennaro Gattuso che, privi di diversi giocatori impegnati con le Nazionali, affrontano il Teramo, squadra di Lega Pro. Tanta attenzione per Victor Osimhen che dopo il debutto con tripletta nella prima amichevole continua a prepararsi in vista della nuova stagione. Assenti Ounas, Machach e Ferrari che stanno lavorando a parte.