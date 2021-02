RILEGGI IL LIVE – Pirlo in conferenza stampa: “Bonucci? Vedremo se portarlo a Napoli. Lo stesso discorso vale per Ramsey”

Oggi è la vigilia di Napoli-Juventus, in programma domani alle 18:00 al “Maradona”, match valevole per il ventiduesimo turno di Serie A. Rileggi il live IamNaples.it della conferenza stampa di Andrea Pirlo.

Su Kulusevski e le scelte in attacco

“Due giocheranno e uno rimarrà in panchina. Nelle ultime partite gli ho chiesto un supporto in fase difensiva e l’ha fatto benissimo. Ha motore, sa difendere e poi ripartire”.

Sulle conclusioni in porta da parte dei centrocampisti

“Sì, ci stiamo lavorando dato che spesso i centrocampisti possono arrivare in avanti e concludere a porta. Siamo però contenti di quel che sta facendo Bentancur”

Come sta Morata?

“Sta meglio, ha recuperato dall’influenza. Potrebbe partire dall’inizio o subentrare. In avanti non abbiamo molte soluzioni perché ne ho solo tre”.

Sulle condizioni di McKennie e sul possibile impiego in avanti di Cuadrado

“Sta abbastanza bene, ma non era al 100% neanche contro l’Inter e oggi sarà valutato. Su Cuadrado vedremo, bisogna recuperare perché l’altra sera abbiamo speso molte energie”.

Sta cambiando qualcosa nel vostro stile di gioco?

“Non sta cambiando niente, abbiamo affrontato per nostra scelta Roma e Inter in modo diverso. Sono mie scelte in base all’avversario, le quali ci hanno poi dato risultati importanti. L’impostazione di base è sempre quella di comandare il gioco e pressare alto. In certe situazioni però non è possibile ed è meglio abbassarci”.

Un problema giocare il ritorno prima dell’andata?

“Non cambia nulla per noi né per la regolarità del campionato: sono sempre tre punti in palio.”

Cosa cambia dalla Supercoppa?

“E’ un percorso in crescita, venivamo da una partita sbagliata e da lì è iniziato un cammino sicuramente più convincente. Abbiamo sempre detto che avevamo solo bisogno di tempo”.

Un messaggio particolare da voler mandare dopo l’andata non dosputata?

“No è acqua passata. Pensiamo alla partita di domani. Sono situazioni che ovviamente possono dare fastidio all’ambiente ma noi siamo concentrati sulla gara di domani”.

Sul rischio esonero di Gattuso

“Fa parte del nostro lavoro, può capitare di essere mandati via ma noi puntiamo sempre a fare il massimo. Non ho alcun problema a riguardo, mi dispiace per Rino ma devo pensare ai miei problemi. Il nostro obiettivo è vincere le partite”.

Quali sono le condizioni fisiche di Arthur e degli altri?

“Arthur ha questa calcificazione che dovrà essere valutata di giorno in giorno, ha molto dolore e speriamo passi velocemente. Le condizioni di Dybala vanno valutate perché il dolore al ginocchio persiste. Bonucci si allenerà con noi e poi vedremo se portarlo a Napoli o meno. Lo stesso discorso vale per Ramsey”.

Come si immagina la partita di domani?

“Sarà una partita simile alla Supercoppa, importante per tutte e due le squadre. Ci sarà grande tensione anche per il peso di questi tre punti. Noi veniamo da un grande momento mentre loro forse un po’ meno”.