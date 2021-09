39′ E STAVOLTA IL RADDOPPIO ARRIVA! Lozano sgasa sulla destra e mette un cross arretrato per Insigne che appoggia dietro a Fabian Ruiz: lo spagnolo di sinistro a giro insacca nell’angolino basso alla destra di Audero!

38′ NAPOLI VICINO AL RADDOPPIO! Con la sua solita giocata, Insigne rientra sul destro e calcia forte a giro. Audero respinge alla sua sinistra

35′ Botta al volo di Augello dalla sinistra, Rrahmani si immola di testa. La pallonata è fortissima e il difensore azzurro si rialza a fatica

32′ Buona occasione Napoli. Insigne serve Osimhen solo al limite dell’area ma il nigeriano sbaglia il controllo e perde palla

22′ – Contropiede Samp: Candreva tira verso Ospina che non trattiene, sulla ribattuta Caputo spinge Rrahmani

21′ – Gol di Osimhen annullato per fuorigioco

19′ – Ancora Ospina! Su successivo corner Yoshida colpisce di testa tutto solo ma il colombiano si oppone

19′ – Reazione Samp! Caputo a rimorchio per Adrien Silva, tiro diretto all’incrocio: che parata di Ospina

10′ – GOOL DEL NAPOLI! Insigne dentro il campo crossa per Osimhen sul secondo palo, che colpisce al volo: il pallone supera la linea, tardivo l’intervento di Audero

7′ – CLAMOROSO OSIMHEN! Il nigeriano servito da Insigne in profondità, va via in velocità ma si fa ipnotizzare da Audero

3′ – Caputo va via in profondità e calcia: Ospina para in uscita ma era fuorigioco

Inizia il match

Gli azzurri sono sul prato di Marassi per il riscaldamento.

Con quella di stasera è la terza partita di fila in panchina per Manolas. Ne beneficia Rrahmani, che sembra ormai aver preso il posto del greco nello scacchiere preferito da Spalletti. Un segnale social da parte del Napoli, però, li ritrae entrambi con gli occhi focalizzati per la sfida di oggi, probabilmente a sottolineare l’importanza di entrambi per la squadra nonostante il loro dualismo per una maglia da titolare.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella.

A disposizione: Ravaglia, Falcone, Chabot, Ekdal, Torregrossa, Ciervo, Depaoli, Askildsen, Dragusin, Ferrari, Murru, Trimboli. All. Roberto D’Aversa.

Ecco la formazione ufficiale del Napoli, che si schiera con un 4-3-3.

Lettori e amici di IamNaples, benvenuti nella diretta testuale di Sampdoria-Napoli, match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A 2021/2022. A Marassi arrivano due squadre in salute. La prima, i padroni di casa, dopo aver fermato l’Inter e annientato l’Empoli a casa sua, cerca un’ulteriore occasione di crescita provando a fare lo sgambetto ai partenopei. D’altro canto, gli azzurri di Spalletti giungono alla partita carichi di consapevolezza e motivazioni altissime essendo l’unica compagine a punteggio pieno: confermare il trend, pertanto, è prioritario.