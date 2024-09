LIVE – Serie A, Napoli-Monza 1-0 (22′ Politano) Azzurri in vantaggio

24′ – Giallo nel Monza: ammonito Maldini per un fallo su Lobotka.

22′ – Goool del Napoli! Bella azione sulla destra tra Lukaku e Politano, con quest’ultimo che si lancia verso la porta e batte il portiere avversario con un bel turo rasoterra sul secondo palo!

21′ – McTominay prova a colpire di testa sul cross di Politano, Turati non si impensierisce e la blocca.

11′ – Azzurri che provano ad affacciarsi con la conclusione, alta, di Anguissa dal limite dell’area di rigore.

Ospiti più propositivi nei primi dieci minuti di gioco, Napoli che non riesce ancora a trovare le posizioni giuste.

6′ – Monza pericoloso! Bel cross dalla destra a cercare Djuric che per poco non ci arriva, smanaccia Caprile.

20.45 – Inizia il match, batte il Monza.

FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI: Caprile, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera, Anguissa, Lobotka, McTominay, Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. A disposizione: Jesus, Gilmour, Neres, Turi, Contini, Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Mazzocchi, Spinazzola, Raspadori. Folorunsho. Allenatore: Antonio Conte.

MONZA: Turati, Izzo, Marì, Carboni, Pereira, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos, Pessina, Maldini, Djuric. A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Caprari, Birindelli, Forson, Maric, Valoti, D’Ambrosio, Postiglione, Berretta, Martins. Allenatore: Alessandro Nesta.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Monza, match valido per la 6ª giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri sono reduci dal pareggio per 0-0 contro la Juventus e dalla vittoria per 5-0 contro il Palermo in Coppa Italia. Gli uomini di Antonio Conte cercano i tre punti per rimanere agganciati al treno delle squadre in vetta alla classifica. Gli ospiti vengono dalla sconfitta subita contro il Bologna, cercano punti fondamentali per rimediare ad un inizio piuttosto negativo, con soli 3 punti conquistati nelle prime 5 giornate.