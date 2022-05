Spalletti: “Di Lorenzo e Mario Rui? Se si mette in ballo anche questi, diventa dura. Non ci abbiamo pensato all’idea che si possa fare mercato con loro. Riguardo alla linea difensiva, se dovesse partire Ghoulam dobbiamo trovare per forza un terzino sinistro. Mario Rui ha dimostrato di essere l’allenatore di se stesso, c’è una gestione extra che solo i grandi campioni sanno fare, è quasi impossibile ripetersi”

Spalletti: “Abbiamo molti leader in campo, la partenza del capitano già nota a tutti da gennaio, probabilmente c’era da gestire un po’ la situazione nonostante la sua eccezionale professionalità oltre che disponibilità. Ospina e Mertens? È difficile trovare leader, perderli tutti sarebbe un problema. Dal punto di vista tecnico, la storia parla per Mertens, anche il contributo dato in questa stagione è stato importantissimo, vale lo stesso discorso per Ospina. Sono giocatori che trasmettono esperienza, Ospina è un ragazzo che parla pochissimo, dolcissimo, non ha mai bisogno d’alzare la voce. È una valutazione un po’ complessiva, spero che la società la faccia”

Spalletti: “È un po’ in generale il discorso della forza fisica, si è fatto l’esempio delle squadre che ti vengono addosso. Molti avversari non cominciano dal basso, spesso si va a contatto di spallate, c’è da valutare dove può capitare che ci si mettesse al passo dei tempi in queste scelte. Anguissa per noi è importante, uno di quelli che diventa fondamentali, il presidente ha già detto che lo riscatta. Far giocare Mertens e Osimhen insieme è diverso con Anguissa in campo”

Spalletti: “Sono fortunato a stare a contatto con Koulibaly e questi giocatori, si fa un po’ il gioco delle parti, spero che ci sia la possibilità di trovare un punto d’incontro. Kalidou non è uguale agli altri, per qualcuno bisogna usare un’attenzione differente. Koulibaly capitano? Ha tutti i requisiti per poterlo fare, domani è Ghoulam”

Spalletti: “Ho un confronto diretto con la società, la direzione sportiva, gli osservatori, conosco molto bene tutti. Vengono a vedere spesso gli allenamenti, ho fiducia in loro, è altrettanto scontato che avremo bisogno d’innesti di qualità di proporzione uguale alle eventuali partenze. La competitività passa da squadre come la Juventus che non s’accontenta di andare in Champions League ma vuole vincere il campionato, la stessa cosa vale per Inter e Milan, bisogna tenere botta con questi colossi. Se ci fossero eventuali partenze, vanno trovati questi innesti”

Spalletti: “Anche l’anno scorso si parlava di varie cessioni, poi alla fine il discorso ha riguardato solo i giocatori in scadenza. Koulibaly? È uno di quei giocatori che diventa forte in base alla necessità che c’è, se trova uno che va forte forte, diventa fortissimo. Per me è incedibile anche perchè noi vogliamo fare un altro campionato importante. Si può obiettare che si prende un calciatore più giovane ma non sarà mai un leader come è diventato lui”

Spalletti: “È difficile, quasi impossibile immaginare il futuro, la competitività di una squadra dipende da tanti fattori. Abbiamo bisogno della capacità di rinnovarsi a fine ciclo, abbiamo iniziato con vari giocatori in scadenza di contratto, avanza anche l’età. Nel calcio poi ci sono i periodi d’adattamento e va considerata anche la capacità di rinnovarsi dei nostri avversari. Non si parte dalla differenza che dice la classifica finale di quest’anno, si riparte tutti da zero. È obbligatorio e crea quest’equilibrio, ci sono le sette di sempre, poi va considerata la Fiorentina per gli investimenti di sempre e la qualità del lavoro di Italiano, il condominio s’allarga. Bisogna essere molto bravi, a volte può capitare che bisognerà rincorrere, l’abbiamo fatto quando abbiamo perso qualche partita. Abbiamo dimostrato di essere una squadra di carattere”

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troise