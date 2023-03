LIVE – Spalletti: “Occhi puntati sulle stelle, piedi ben saldi per terra”

Spalletti: “Quando si gioca con due attaccanti centrali, i terzini possono stare più stretti, quando gli attaccanti sono tre hanno un’ampiezza maggiore e allora sei costretto a fare come ha fatto la squadra contro la Lazio ad alzare e allargare i terzini, è l’unica via d’uscita che ti lasciano. Mi ricordo che Mario Rui lo massacravate, a me dispiace perchè se fosse stato più attento ad Empoli oggi avremmo avuto a disposizione il suo contributo. Domani, invece, non ci saranno lui, Raspadori e Lozano. Sono d’accordo sul fatto che Ndombele sia un calciatore forte, soltanto i risultati e la qualità di Zielinski e Anguissa che hanno avuto in questo pezzo di stagione non gli hanno consentito di trovare più spazio. Ha questo tipo di cubo di forza con cui si libera degli avversari anche nei duelli individuali come avverrà domani. Elmas? È un ragazzo fortissimo, vorrei sempre averlo nella mia squadra, bisogna tener presente delle prestazioni precedenti. Kvaratskhelia? Lui ha preso parte attraverso il suo profilo social come una persona deve fare quando ritiene che ci siano delle ingiustizie facendo leva sulla forza d’ascolto. È un voler scendere virtualmente in piazza, l’abbiamo ritenuto giusto, va applaudito più di un gol. Siamo contenti di avere un grandissimo calciatore e un grandissimo uomo”

Spalletti: “Compleanno? I bilanci si fanno a giugno, sono stato felice per le parole degli amici, dei tifosi del Napoli, della mia famiglia. In questo momento è meglio andare sul visivo, quello che è mancato e che avremmo potuto usare. Di volta in volta si prendono delle decisioni sulla gara successiva, sono tante le partite giocate e ne mancano ancora tantissime. Quando c’è una settimana di lavoro, il discorso è diverso, le gambe stamattina viaggiavano”

Spalletti: “I giocatori presi è merito di Giuntoli, siccome siamo amici si parla: lui ha un bagaglio più ampio ma ascolta anche me perchè devo allenarli, poi bisogna avere bravi a sterzare se non si arriva sul primo della lista. Sono tutte prime scelte, diventa più facile poi avere dei meriti, essere orgoglioso della crescita del budget della società per i prossimi mercati”

Spalletti: “A Simeone brillavano gli occhi per la convocazione nell’Argentina. Raspadori? Sta recuperando, procede bene, lavora a livello individuale, aspettiamo l’ok per farlo allenare sulle esercitazioni. La nostra maggiore forza è avere ragazzi sanissimi, che ha solo un pensiero, una ragione di essere calciatore. Si va tutti da quelle parti lì, quando c’è qualcuno che dice che delle cose meglio di come faccio io, sono uno di quelli che impara, segue la direzione che indicano gli altri”

Spalletti: “Qualche volta è vero che abbiamo portato a casa l’episodio a favore. Questi ragazzi non hanno bisogno che io li motivi, sono consapevoli di cosa rappresenta Napoli, la città e il suo popolo. Non c’è bisogno che io dica niente, occhi puntati sulle stelle, piedi ben saldi per terra e si va a giocare”

Spalletti: “Si potrà parlare di mani sullo scudetto quando non ci sarà un’altra squadra che ci può raggiungere. Contro la Lazio non abbiamo fatto nulla di sbagliato per perdere, abbiamo fatto una prestazione importante contro un avversario che ha fatto bene e ha sfruttato un episodio che gli ha girato a favore, come altre volte è capitato a noi. Sui calci di rinvio è finita 8 ad 1, abbiamo fatto le cose in maniera corretta, cosa che ci stiamo preparando a fare domani. Abbiamo da sbrogliare una soluzione non facile, vogliamo portare la vittoria a casa, vogliamo essere fieri del comportamento davanti ai nostri tifosi”

Spalletti: “Non proviamo a proiettarci più avanti, pensiamo solo all’Atalanta che è una squadra fortissima per tanti motivi. Abbiamo bisogno di tutte le nostre risorse per vincere questa partita. Ostigard? Penso ancora meglio oggi rispetto a quando abbiamo parlato con Giuntoli siamo andati a prenderlo. È un professionista eccezionale, è anche un buon calciatore, ha delle qualità ben delineate, definite. In un calcio dove si va a giocare più sulle seconde palle è insuperabile, fortissimo, in un’idea di gioco su spazi più stretti, su velocità di reazione ci sono degli aspetti che sta migliorando. Soltanto la qualità di due centrali perfetti come Kim e Rrahmani non gli ha concesso troppo spazio”

Spalletti: “Cambia tutto, la partita è completamente diversa, la Lazio gioca compatta con il blocco squadra, interpretando benissimo quando accorciare e scappare con la linea difensiva. L’Atalanta, invece, ti allunga, lavora su distanze più ampie, t’illude di trovare spazi. Contro la Lazio al Maradona ho riscontrato una partecipazione totale, non ho trovato niente di differente. Noi non siamo quelli tutti davanti, tutti dietro e si tira a campare, abbiamo un’idea del calcio che vogliamo fare. Sanno che partita vogliono fare, per noi l’unica via d’uscita è la vittoria sempre. Il nostro pubblico è sempre lì al nostro fianco, l’ho sentito così anche nell’ultima partita”

Spalletti: “La mentalità di una squadra si costruisce fin dal primo giorno di ritiro, analizzando ciò che succede nello scorrere delle partite. Quella partita ha rafforzato il concetto di ciò che volevamo fare, con un risultato strappato a fatica. Loro sono una grande squadra, allenata da un grandissimo allenatore che porta a casa da tante stagioni un fatturato calcistico importante di soldi e risultati. Ci sono poi le caratteristiche nella costruzione della squadra, giocano in maniera differente rispetto alla Lazio. Sarà una partita importante che affronteremo nella maniera corretta perchè non dobbiamo fare una reazione, si fa quando si sbaglia, noi non abbiamo sbagliato nulla sotto il profilo dell’atteggiamento e della ricerca. Dobbiamo fare meglio alcune cose, ci è mancato solo il risultato”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli alla vigilia della sfida contro l’Atalanta.

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troise