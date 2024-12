LIVE – Under 15: Bari-Napoli 0-0, si comincia

Comincia il match

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

BARI: Capogrosso, Evangelista, Rainone, Piazzolla, Perulli, Di Clemente, De Vezze, Damato, Carlone, Ferorelli, De Lucia. PANCHINA: Nomice, Mitola, Stramaglia, Tedesco, De Feudis, Mastrapasqua, Dibenedetto, Cangiano, Sansonetti. All. Santeramo

NAPOLI: De Fenza, L.Battipaglia, Di Vico, De Crescenzo, Piccolo L., Cacciapuoti, Schiattarella, Carafa, S.Piccolo, Petriccione, Di Tella. PANCHINA: Gallinaro, Di Pietro, Cafasso, Costabile, Farinelli, Lombardo, Amendola, Battipaglia. All. Galizia

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Bari-Napoli, gara valida per l’undicesima giornata del girone C del campionato Under 15 A e B. Gli azzurrini sono terzi in classifica dopo aver conquistato un punto in due gare contro Fiorentina e Roma. Le prime due posizioni valgono l’accesso diretto agli ottavi di finale, dalla terza alla quinta, invece, si passa per i play-off. Il Napoli fa visita al Bari che è quartultimo insieme al Lecce a quota sette punti in classifica, di cui quattro conquistati nelle ultime due gare con la vittoria di Cosenza e il pareggio sul campo della Lazio.