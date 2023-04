LIVE – Under 15: Modena-Napoli, le formazioni ufficiali del match

Ecco le formazioni ufficiali del match:

MODENA: Perta, Vivi, Voltolina, Usai, Vicini, Rubino, Wiafe, Caiazzo, Barbi, Balzano, Granelli. PANCHINA: Angeli, Turco, Giancontieri, Montanari, Meglioli, Sueri, Benassi, Cuccu, Passantino. All. Martinelli

NAPOLI: Giordano, Bonaiuto, Zappettini, Prisco, Sardo, Candela, Esposito, D’Angio’, Barbella, Chiocca, Chiummariello. PANCHINA: Spinelli, Badini, Lieto, Marotta, Nastri, Rosi, Colurciello, Pignarosa, Aprea. All. Sorano

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Modena-Napoli, gara valida per i play-off del campionato Under 15. Gli azzurrini, avendo chiuso il girone al quinto posto, affrontano la quarta classificata nel girone C in trasferta. Il Napoli deve vincere per passare il turno, in caso di parità dopo i due tempi regolamentari passerebbe il Modena meglio classificato. Gli emiliani hanno collezionato undici punti in più del Napoli che proverà a ribaltare il verdetto della regular season nella partita singola.