Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Parma, gara valida per la venticinquesima giornata del campionato Under 15 girone A. Gli azzurrini sono reduci dalla sconfitta in trasferta contro lo Spezia, disputano oggi l’ultima gara interna del campionato, poi chiuderanno il girone domenica prossima a Bologna. Il Parma è sesto in classifica, lotta per qualificarsi ai play-off e nell’ultimo turno ha pareggiato in casa contro il Sassuolo.