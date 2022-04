RILEGGI LIVE – Under 16, Lazio-Napoli 2-0 (17′, 32′ Serra)

TERMINA IL MATCH

38′ Forcing finale azzurro ma la Lazio difende bene

34′ Sostituzione Napoli esce Sparavigna ed entra Puzone

32′ Raddoppio Lazio con Serra, presunto fuorigioco. 2-0

28′ Sostituzione Napoli esce Malasomma ed entra Borriello

25′ Sostituzione Lazio esce Ferrari ed entra Strano

20′ Sostituzione Napoli, entra Pinzolo esce Parisi

20′ Punizione Napoli dalla sinistra. Sulla palla c’è Borrelli che chiama lo schema. Grande intervento dell’estremo portiere laziale

15′ Grande intervento di Puca su Gelli che salva gli azzurri

13′ Sostituzione Lazio. Fuori Cuzzarella, dentro Gningnue

11′ Il Napoli prende campo e prova a fare la gara

10′ Tiro da fuori area di De Chiara ma il portiere è attento

16.55 Inizia la ripresa, ha smesso di piovere

TERMINA IL PRIMO TEMPO, Napoli penalizzato anche da un campo notevolmente appesantito dal diluvio romano

29′ Infortunio per il Napoli, si fa male De Crescenzo. Prima sostituzione, entra Borrelli

20′ Angolo Napoli battuto da D’Angelo, si difende bene la Lazio

17′ LAZIO IN VANTAGGIO. Cross di Ferrari, Serra trafigge Puca di testa

11′ Punizione Lazio dalla trequarti, arriva sulla palla Gelli ma Gambardella mette in angolo. Nulla di fatto sull’angolo

7′ Nuovo angolo per la Lazio, fallo su Puca

4′ Disimpegno errato del Napoli, angolo per la Lazio. Batte Paolucci, colpo di testa alto di Serra

16:02 – PARTITA INIZIATA

Sono presenti anche Gianluca Grava e Visone.

Ecco le formazioni:

LAZIO: Renzetti, Volpe, Ercoli, Silvestri, Barone, Bordoni, Ferrari, Paolocci, Serra, Gelli, Cuzzarella. A disposizione: Mazzù, Cesari, Stano, Losi, Cavallari, Gningnue, Marnai, Sow, Sessa. Allenatore: Alboni.

NAPOLI: Puca, Sparavigna, De Crescenzo, D’Angelo, Esposito, Gambardella, Malasomma, De Chiara, Raggioli, Parisi, Stasi. A disposizione: Petrone, De Luca, Punzone, Borrelli, Avvisati, Borriello, Campanile, Pinzolo. Allenatore: Malafronte.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Lazio-Napoli, gara valida per la sedicesima giornata del campionato Under 16 girone D. È uno scontro al vertice, la Lazio comanda la classifica con 38 punti, cinque in più del Napoli secondo in classifica insieme alla Roma (che domenica affronta a Trigoria il Crotone) in vantaggio negli scontri diretti con gli azzurrini. Le prime due vanno direttamente ai quarti di finale, saltando un turno nella corsa verso la final four. Nell’ultimo turno, due settimane fa, il Napoli ha battuto il Crotone mentre la Lazio ha pareggiato 0-0 sul campo della Reggina.