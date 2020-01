LIVE – Under 16, Trapani-Napoli: le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali:

Trapani: 1 Rizzuto, 2 Capitano, 3 Randazzo, 4 Barbara, 5 Anzelmo, 6 Calamia, 7 De Marco, 8 Bonello, 9 Perrone, 10 Aroinica, 11 Pipitone a disp. 12 Gichkin, 13 Loddo, 14 Giammanco, 15 Inglese, 16 D’Amico, 17 Scozzari, 18 Fucile, 19 Scarpinato, 20 Oumar all. Antonino Daì

Napoli: 1 Boffelli, 2 Marchisano, 3 Giannini, 4 Gioielli, 5 Frulio, 6 Pontillo, 7 Di Dona,8 Di Palma, 9 Pesce, 10 Marranzino, 11 Scognamiglio a disp. 12 Provitolo, 13 Di Leo, 14 Palmini, 15 De Pasquale, 16 Salierno, 17 Flora, 18 Norcia, 19 Spavone allenatore Bevilacqua