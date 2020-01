LIVE – Under 17, Napoli-Ascoli 1-0: D’Angelo su rigore porta avanti gli azzurrini!

40′ Punizione di Iaccarino respinta da Bolletta, il pallone arriva sui piedi di De Martino che prova a entrare in area di rigore, ma viene fermato in fallo laterale da D’Ainzara

37′ Contatto in area di rigore ospite tra D’Ainzara e Acampa, decisione discutibile dell’arbitro che estrae il giallo per il numero 7 del Napoli per simulazione

32′ Lancio lungo di D’Angelo per Acampa, il quale calcia verso la porta di Bollettam ma il pallone finisce a lato sul primo palo

25′ Contatto tra Somma e Riccardi in area di rigore del Napoli, l’Ascoli protesta molto, ma per l’arbitro non c’è nulla. Sul prosieguo dell’azione tiro di Colistra dal limite dell’area, ma la palla finisce fuori

23′ Scaramucce tra D’Agostino e Galletta, l’arbitro ammonisce entrambi

19′ Maciariello va via sulla sinistra e serve al limite dell’area Iaccarino, che calcia ma il pallone finisce alto sopra la traversa

18′ De Simone va via sul fondo e mette al centro per D’Agostino, provvidenziale Galletta in copertura

17′ Prende fiducia il Napoli: D’Agostino va via sulla sinistra a Zenelay, calcia in porta ma il pallone finisce fuori

16′ GOL DEL NAPOLI! Iaccarino crossa al centro per De Simone, agganciato da Luciani. L’arbitro fischia il rigore e non ammonisce il difensore dell’Ascoli. Dal dischetto va D’Angelo che spiazza Bolletta

10′ Buona giocata di Palazzino che prova a servire in verticale Pescicolo, il quale viene anticipato ottimamente da Bietti fuori dall’area di rigore. Il pallone scivola in fallo laterale

5′ Ci prova il Napoli dalla destra con un cross di Somma, ribattuto dalla difesa dell’Ascoli. Sul pallone si avventa Iaccarino che prova il tiro, ma la conclusione viene anch’essa ribattuta

2′ Pescicolo, tra l’altro ex compagno di D’Angelo nell’Avellino under 15, si gira dopo un controllo di petto e calcia verso Baietti, ma la palla finisce a lato

15:39 Inizia con 9′ di ritardo la partita. L’Ascoli batte il calcio d’inizio

Napoli (4-2-3-1): 1 Baietti; 2 Somma, 5 Barba, 6 Sepe, 3 Maciariello; 4 De Martino, 8 Iaccarino; 7 Acampa, 10 D’Angelo, 11 D’Agostino; 9 De Simone. A disp: 12 Pinto, 13 Carannante, 14 Vitiello, 16 Rossi, 17 Vergara, 18 Ambrosino, 19 Assalve, 20 Umile

Ascoli (4-3-3) 1 Bolletta; 2 Galletta, 5 Zenelay, 6 Luciani, 3 D’Ainzara; 7 Colistra, 4 Ceccarelli, 8 Franzolini; 10 Riccardi, 9 Pescicolo, 11 Palazzino. A disp: D’Ambrosio, 13 Manni, 14 Campoli, 15 Panariello, 16 Gurini, 17 Re, 18 Marucci, 19 Andretta, 20 Izzo.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Ascoli, gara valida per la quattordicesima giornata del campionato Under 17 girone C, la prima del girone di ritorno. Gli azzurrini all’andata vinsero 1-0 in trasferta nonostante abbiano dovuto disputare gran parte della gara in inferiorità numerica per l’espulsione di Barba. L’Ascoli è quinto in classifica con 21 punti, solo cinque in meno degli azzurrini al secondo posto in classifica. Nell’ultimo turno del 2019 l’Ascoli ha rimediato una sconfitta sul campo del Pescara mentre il Napoli ha battuto 2-1 il Crotone. I ragazzi di mister Carnevale sono a -7 dalla Roma ma hanno soprattutto il compito di difendere la seconda posizione in classifica che vale l’accesso diretto ai quarti di finale dei play-off, il Pescara terzo insegue a tre punti dal Napoli.