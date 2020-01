LIVE – Under 17, Napoli-Cosenza 2-1: iniziata la ripresa

Cominciato il secondo tempo

Terminato il primo tempo

45′ Concesso un minuto di recupero

43′ Tiro dalla distanza di Umile: blocca a terra l’estremo difensore calabrese

42′ Goal del Cosenza: gran conclusione di Basile, battuto Baietti sul suo lato destro

41′ Tiro a volo di Acampa bloccato da Patitucci

33′ Lamentele del Cosenza per un intervento di Baietti: per gli ospiti è fuori area, ma è di diverso avviso il direttore di gara che lascia continuare

32′ Accelerazione di Umile sulla sinistra, pallone in mezzo: arriva Acampa, ma sul rimpallo è rimessa dal fondo per gli ospiti

30′ Corner dalla destra, la sfera giunge a De Martino che ci prova dalla lunga distanza: pallone a lato

23′ Goaaaal del Napoli: punizione battuta da D’Angelo sulla sinistra e conclusione che entra in rete dal lato opposto

17′ Tiro di D’Angelo dalla lunga distaza: pallone di poco a lato sulla traversa

14′ Tiro di Bonofiglio che viene deviato dalla difesa azzurra e poi bloccato da Baietti

11′ Ripartenza Napoli, D’Agostino serve D’Angelo che verticalizza per Vergara: passaggio troppo lungo

9′ Occasione Cosenza: punizione dal lato destro degli ospiti,ma è bravo Baietti a smanacciare

8′ D’Angelo vede il portiere calabrese fuori dalla porta e prova un gran tiro dalla distanza che si spegne sul fondo. Il giocatore azzurirno poteva allargare il gioco e sfruttare meglio il contropiede

7′ Assist involontario di D’Angelo per D’agostino che conclude a rete: sfera che termina di nuovo di poco a lato

5′ Girata a volo di Umile di poco a lato

3′ Goaaaaaal del Napoli: Umile raccoglie il pallone in area e prova un tiro, che dopo una deviazione, batte Patitucci

Inziata la gara

Ecco le formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3): 1 Baietti, 2 Somma, 3 Maciariello, 4 De Martino, 5 Barba, 6 Sepe, 7 D’Agostino, 8 Vergara, 9 Acampa, 10 D’Angelo, 11 Umile a disp.12 Ammaturo, 13 Carannante, 14 Cirillo, 15 Matrone, 16 Tipaldi, 17 Natale, 18 Rossi, 19 Ambrosino, 20 De Simone all. Carnevale

Cosenza (4-3-1-2): 1 Patitucci, 2 Musumeci, 3 Lauirto, 4 Verdile (ex Napoli), 5 Sapia, 6 Duli, 7 Zicarelli, 8 Compagnone, 9 Di Piedi, 10 Basile, 11 Bonofiglio a disp. 12 Matino, 13 Sidoti, 14 Antonucci, 15 Pittari, 16 Rota, 17 Mazzarino, 18 Zappalà, 19 Perrotta all.Gatto