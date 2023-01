LIVE – Under 17, Napoli-Genoa: segui la diretta con IamNaples.it

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Genoa, gara valida per la quattordicesima giornata del girone A del campionato Under 17. Gli azzurrini sono penultimi in classifica con nove punti, gli stessi dello Spezia ma il Napoli ha giocato una gara in meno avendo riposato il 18, nell’ultimo turno prima di Natale che ha dato il via al girone di ritorno. Il Genoa, quarto in classifica dietro Juventus, Bologna e Parma, ha salutato il 2022 con una vittoria per 2-1 contro il Modena, proprio come aveva fatto il Napoli la settimana precedente.