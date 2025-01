LIVE – Under 17, Napoli-Palermo 2-0: raddoppio di Esposito

34′ Goool Napoli!!!!!! Assist dalla sinistra di Favicchio per Esposito che arriva a rimorchio e porta gli azzurrini sul doppio vantaggio.

32′ Il Palermo risponde con il tiro di Ribaudo: Pugliese para in due tempi

31′ Calcio d’angolo dalla sinistra di Favicchio, Maida manca di testa l’impatto con il pallone

26′ Napoli pericoloso! Fallo laterale dalla destra, Maida non riesce ad impattare con la sfera

24′ Break di Esposito, che la mette al centro: blocca il portiere del Palermo

20′ Occasione Palermo! Di Gregorio ci prova: para Pugliese in calcio d’angolo. Sul corner successivo, la palla rimbalza attraversa l’area di rigore azzurra. Ci prova Lugario: blocca Lugario

14′ Ammonito Nicolosi per proteste

10′ Calcio di punizione dalla distanza di Ribaudo: pallone esce abbondantemente a lato

7′ Gol Napoli!!! Esposito intercetta un pallone, avanza e tira di piatto: il pallone prima colpisce il palo interno e poi si deposita in rete

6′ Calcio d’angolo dalla destra, girata di Lugario: pallone a lato

Partinta inziata

Ecco le formazioni ufficiali:

Napoli: 1 Pugliese, 2 Sardo, 3 Marotta, 4 D’Angiò, 5 Lieto, 6 Palomba, 7 Esposito, 8 Maida, 9 Barbella, 10 Favicchio, 11 De Stefano A disposizione 12 Spinelli, 13 Marciano, 14 Prisco, 15 Bosso, 16 Colurciello, 17 Chiocca, 18 Chiummariello, 19 Pignarosa, 20 Fabozzi Allenatore R. Annunziata.

Palermo: 1 Florulli, 2 Squillacioti, 3 Di Gregorio, 4 Lugario, 5 Federico, 6 Puccio, 7 La Mantia, 8 Ribaudo, 9 Falcio, 10 Terranova, 11 Nicolosi. A disposizione 00 Pizzuro, 13 Caruso, 14 Motisi, 15 Vitale, 16 Di Nallo, 17 Sciortino, 18 Rinella, 19 Vella. Allenatore D. Golesano

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Palermo, gara valida per la sedicesima giornata del campionato Under 17 girone C. Gli azzurrini sono terzi in classifica, a -3 dalla Roma e a -5 dall’Empoli che occupano rispettivamente il secondo e il primo posto. Le prime due classificate vanno direttamente ai quarti di finale, nel caso del girone C la terza, la quarta e la migliore quinta tra girone A e C approdano ai play-off. Il Palermo è sesto in classifica a quota 22 punti, sei in meno del Napoli.