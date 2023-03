LIVE – Under 18: Napoli-Bologna 0-1 (8′ Corsi), ospiti in vantaggio

8′ Occasione Napoli: Marranzino apre per Cuciniello sulla fascia, tiro entrando in area e grande parata di Raffaelli.

6′ Gol Bologna: incursione sulla sinistra, cross e respinta del portiere, sulla ribattuta gol di Corsi.

3′ Azzurri vicini al gol con un tiro di esterno di Marranzino

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI (4-3-1-2) Pellino, Puzone, Di Lauro, Lettera, Mazzone, De Luca, Peluso, Zula, Lorusso, Marranzino, Cuciniello. PANCHINA: M.Russo, Manzo, Celentano, Stasi, Legnante, Tortora, Vilardi, Di Lorenzo, Vigliotti. All. Tedesco

BOLOGNA: Raffaelli, Carretti, Baroncioni, Menegazzo, Paterlini, Salvi, Torino, Hodzic, Mmaee, Corsi, Bernacci. PANCHINA: Verardi, Chelli, Carnevali, Crociati, Laureana, Goffredi, Bellisi, Tordiglione, Oliviero. All. Magnani

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Bologna, gara valida per la ventunesima giornata del girone A del campionato Under 18. Gli azzurrini sono reduci da un buon momento, come testimoniano i tre risultati utili consecutivi. Occupano il penultimo posto in classifica a sette punti dal Cesena. Il Bologna è quinto in classifica, a -4 dall’Empoli al secondo posto. Le prime due posizioni valgono l’accesso diretto alla fase finale mentre dalla terza alla sesta si passa per i play-off.