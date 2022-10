LIVE – Under 18: Roma-Napoli 2-0 (27′ Bolzan su rig., 32′ Graziani), uno-due dei giallorossi

32′ Gol Roma: uno-due terribile del club giallorosso, tiro dai 25 metri di Graziani e palla in rete.

27′ GOL ROMA: Dal dischetto Bolzan firma il vantaggio

26′ Rigore Roma: tiro di Graziani fermato con un tocco di braccio da Manzo. L’arbitro fischia il rigore.

23′ Bella azione Roma con Graziani che da buona posizione manda di poco a lato.

21′ Grande percussione di Joao Costa che colpisce la traversa con un gran tiro.

15′ Ammonito Graziani per un doppio fallo sugli azzurri

11′ Ammonito l’allenatore della Roma per proteste

8′ Ammonito Ivkovic per fallo su Peluso

5′ Cross di Mannini per Graziani, tiro al volo ma respinge bene Pellino

3′ Ci prova Mannini, palla di poco a lato

Inizia il match

PRIMO TEMPO

In panchina nei giallorossi c’è Cristian Totti, figlio dello storico capitano della Roma.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

ROMA: Razumejevs, Cavacchioli, Ienco, Ivkovic, Plaia, Pellegrini, Costa Cesco, Mannini, Misitano, Graziani, Bolzan. Panchina: Mengucci, Boldrini, Totti, Marazzotti, Cichella, Polletta, Nardozi, Bouah, D’Aprile.

NAPOLI: Pellino, Manzo, Di Lorenzo, Peluso, Mazzone, Di Lauro, Tuccillo, Legnante, Solmonte, Cuciniello, Vilardi. PANCHINA: Puca, Ruggiero, Fucci, Desiato, Tortora, Milo, Vigliotti, Campanile, Ceci.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Roma-Napoli, gara valida per la quinta giornata del girone A del campionato Under 18. Gli azzurrini sono imbattuti e reduci dal pareggio interno contro l’Empoli, hanno cinque punti in classifica conquistati in sole tre gare perchè il Napoli ha già esercitato il turno di riposo. La Roma, invece, è reduce dalla sconfitta per 3-1 sul campo del Bologna e in classifica ha quattro punti ottenuti in quattro gare perchè i giallorossi non hanno ancora goduto del turno di riposo. Un’altra curiosità: l’allenatore dell’Under 18 giallorossa è Giuseppe Scurto che nell’estate 2021 fu vicino alla panchina della Primavera del Napoli ma la spuntò Frustalupi. Le prime due classificate si qualificano per le semifinali scudetto, è ancora presto per delineare una classifica molto equilibrata. La diretta è fatta con l’aiuto dei colleghi di Vocegiallorossa