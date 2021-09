Lobotka attacca Gattuso: “Anche con 10 chili in meno non avrei giocato, con Spalletti finalmente mi diverto”

Impegnato con la Nazionale slovacca Stanislav Lobotka ha parlato della sua esperienza a Napoli, soprattutto negli ultimi mesi dove con l’arrivo di Spalletti sembra essere rinato. Ai media locali il centrocampista ha effettuato un duro attacco al suo ex tecnico Gennaro Gattuso:

“Cosa è cambiato? Beh, direi semplicemente l’allenatore. Fin dall’inizio ho sentito la fiducia di Spalletti, ho più spazio e sto provando ad usarlo. La comunicazione con il tecnico precedente era diversa, fin dalla scorsa estate. Con Spalletti ho notato che lui si è interessato a me, il suo gioco si addice di più alle mie caratteristiche ed il centrocampo per lui è fondamentale. Se fosse rimasto Gattuso come tecnico probabilmente avrei potuto perdere 10 km e comunque non sarei entrato in campo. Fortunatamente il tecnico è cambiato e Spalletti ha espresso interesse per me. Mi sentivo sicuro anche nei momenti difficili, ho sempre lavorato restando positivo ed adesso mi sto divertendo”.