Lobotka: “C’è una buona atmosfera dentro e fuori lo spogliatoio. Fantastico essere in testa sia in Europa che in campionato”

Stanislav Lobotka ha parlato dal ritiro della nazionale slovacca, alla presentazione delle nuove divise da gioco. Ecco quanto riportato da Pravda.sk:

“Sto bene, niente di nuovo per me. E’ fantastico essere in testa in Europa e in campionato. Stiamo giocando un buon calcio, stiamo facendo bene. Abbiamo una buona atmosfera dentro e fuori lo spogliatoio. Anche i tifosi sono felici”.

Sulle nuove divise e i sui problemi di sovrappeso di qualche tempo fa: “Ho indossato una XL più grande per mettermi in mostra. Sembra che non sia una maglia da slug. Va bene, perché poi qualcuno mi farà una foto mentre corro e dirà che sono di nuovo ingrassato. Non colleziono maglie. Non ho nemmeno quella del mio esordio in Nazionale. Scambierò la maglia quando gioco contro qualcuno il cui gioco mi piace”.

Su Francesco Calzone, nuovo ct della nazionale slovacca: “E’ italiano, studia perfettamente l’avversario, conosce i suoi punti di forza, di debolezza e la ricetta del successo. La nostra difesa sarà efficace e attiva, si basa su questo”. Tuttavia, se le cose non vanno bene, è in grado di alzare la voce: “Spero che non debba farlo. Non l’ho vissuta così a Napoli. Non devono continuare a controllarti per assicurarsi che non mangi schifezze come me, hai guadagnato peso e poi hai perso peso di nuovo”.