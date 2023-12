Mazzarri: “Dobbiamo migliorare sui tiri dalla distanza e nelle situazioni come il gol subito”

L’allenatore del Napoli Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Juventus-Napoli. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Bisogna allenare certe situazioni, la Juventus sta nel bunker 80 minuti e non concede un’occasione di testa. Non è il primo gol preso così, anche prima che arrivassi io, bisogna lavorare non solo per il colpo di testa ma anche nell’uscire prima sul giocatore che va al cross. Contro la Juventus, che si chiude così, per sbloccare la partita devi trovare anche il tiro dalla distanza, li abbiamo sbagliati tutti. Siamo rimasti lì tutta la partita, come facevo quando ero qui ho provato il tutto per tutto con quattro attaccanti e non abbiamo subito un contropiede. Dobbiamo migliorare nei tiri dalla distanza, avete visto Calhanoglu, gli abbiamo concesso una sola occasione, ci ha sfondato la porta, noi abbiamo preso le stelle. Questione di testa? Quando fai una stagione in discesa con dei ragazzi che non avevano mai vinto e non erano abituati, bisognava aspettarselo, la gente voleva una partenza uguale, poi si trovano delle difficoltà e si fa fatica, se andava tutto bene non mi chiamavano. C’è qualche problema, dobbiamo lavorare. Martedì la partita è insidiosa, cerchiamo di passare il turno e poi ci concentreremo sul lavoro avendo un po’ di tempo”

Dal nostro inviato Ciro Troise