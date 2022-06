Come riporta il Messaggero Veneto siamo ormai in dirittura d’arrivo per il passaggio di Deulofeu al Napoli. Le dichiarazioni di Spalletti, il quale aveva lasciato intendere di non gradire il calciatore sono, secondo il quotidiano sono state puramente un tentativo per abbassare il prezzo. L’operazione si farà con Pozzo e De Laurentiis che si sono personalmente sentiti al telefono per limare gli ultimi dettagli.