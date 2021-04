Sportitalia – Milan, fari puntati su Hysaj: distanza minima tra le parti

L’esperto di mercato e giornalista per Sportitalia, Alfredo Pedullà, attraverso il suo portale si sofferma sull’interessamento del del Milan per Elseid Hysaj. Con Diogo Dalot che non verrà confermato la prossima stagione, ritenuta troppo alta la richiesta di 20 milioni dal Manchester United, il club rossonero è alla ricerca di un sostituto. Il profilo ideale risponderebbe al nome del terzino azzurro, che con il contratto in scadenza a giugno diventerebbe un parametro zero molto appetibile. Il giocatore chiede un contratto da 3 milioni a stagione, ma si può chiudere sulla base di 2,5 milioni più bonus. La distanza tra le parti quindi è minima e non si esclude che si possa trovare un accordo a breve.