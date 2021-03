Il Napoli è di nuovo in emergenza, anche se stavolta solo per la difesa. In sei giorni Gattuso ha perso tre giocatori: Ghoulam, che contro il Bologna ha rimediato la rottura del crociato, Manolas, che non ha mai recuperato pienamente dall’infortunio alla caviglia destra rimediato contro il Genoa più di un mese fa e Rrahmani che nell’allenamento di venerdì si è fermato rimediando l’elongazione al bicipite femorale destro. Il difensore ex Verona rientrerà dopo la sosta, contro il Crotone come Petagna, salterà anche gli impegni con il Kosovo che affronterà Svezia e Spagna per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Manolas lavorerà tutta la prossima settimana per affrontare da ex la Roma all’Olimpico ma a San Siro Gattuso avrà a disposizione soltanto due difensori centrali: Maksimovic e Koulibaly che è diffidato, così come Demme, Lozano, Mario Rui e Di Lorenzo.

In attacco c’è un po’ di abbondanza in più, ma Lozano non è ancora rientrato. Si è scelta la linea della cautela, il Chucky si preparerà alla gara di Roma in cui potrebbe anche giocare titolare. Lozano ha due allenamenti in gruppo nelle gambe, sta bene ma lo staff medico del Napoli ritiene opportuno che si consolidi il recupero prima di riportarlo in campo.

Mertens, invece, ha vinto il ballottaggio con Osimhen, Gattuso, che affronta per la prima volta il Milan da avversario a San Siro, dovrebbe adottare il 4-3-3 ma ha lavorato anche sull’alternativa 4-2-3-1, che potrebbe prendere corpo a gara in corso con l’inserimento di Osimhen e magari di Bakayoko che può far rifiatare Demme.

In porta si va verso la conferma di Ospina, Di Lorenzo e Hysaj dovrebbero essere i due esterni, Maksimovic e Koulibaly saranno i centrali di difesa, Fabian Ruiz, Demme e Zielinski formeranno la mediana, Politano, Mertens e Insigne cercheranno di far male a Donnarumma. Dries non ha mai segnato a San Siro, nè contro il Milan nè contro l’Inter, l’uomo dei record vuole spezzare questo tabù.

Il Milan anche ha dei problemi di formazione, a Manchester si è addirittura esaltato nell’emergenza. In porta ci sarà Donnarumma, Calabria potrebbe non recuperare da un problema al pube, andrebbe Dalot a destra con il rientro di Theo Hernandez a sinistra. Kessie è il perno del centrocampo, al suo fianco dovrebbe esserci Tonali e non Meitè, Castillejo dovrebbe vincere il ballottaggio con Saelemaekers, Calhanoglu è l’altro rientro eccellente, torna anche Rebic ma dovrebbe partire dalla panchina, Pioli dovrebbe confermare Krunic a sinistra. In attacco c’è emergenza, mancano Ibrahimovic e Mandzukic, c’è solo Rafael Leao a guidare il reparto offensivo.

Ecco le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Rafael Leao. All. Pioli

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso