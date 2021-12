Riportiamo la lettera di Stefano, un tifoso azzurro che ieri non ha potuto assistere a Napoli-Atalanta in Curva A anello inferiore perchè il suo biglietto all’ingresso risultava annullato, un disguido condiviso con una decina di altre persone che si sono visti negare il diritto a vedere la partita per i disguidi del sistema d’emissione e gestione dei biglietti. Ecco la lettera:

“Volevo rendervi partecipe di una situazione che mi ha lasciato a dir poco sconcertato. Ho comprato scalando l’importo dal voucher per i vecchi abbonati, regolare biglietto di Curva nella mia ricevitoria di fiducia per Napoli-Atalanta. Arrivato allo stadio, dopo aver superato i controlli per il green pass e il prefiltraggio mi avvio carico di emozione come sempre quando gioca il Napoli all’entrata del tornello. A quel punto inizia il calvario. Il lettore mi nega l’accesso, provo svariate volte ma niente. Dopo vari minuti di stallo, uno steward mi porta da un suo responsabile che controllando il biglietto mi dice che risulta “annullato”. Ribatto che quando si annulla un biglietto lo si deve riconsegnare al venditore quindi è impossibile che io abbia annullato il biglietto e chiedo di parlare con un responsabile che mi dice che non può farci niente (non si sforza neanche a cercare una soluzione) e insieme a un membro delle forze dell’ordine mi “accompagna” forzatamente fuori la cancellata del prefiltraggio non prima di avermi sequestrato il biglietto per consegnarlo alla SSC Napoli che dovrà verificare le emissioni della ricevitoria intimandomi di restare a 5 metri dalla cancellata. Continuo a chiedere spiegazioni con steward e FDO che mi rimbalzano da una parte all’altra adducendo le più svariate scuse, o consigliandomi di comprare un altro biglietto in un altro settore nonostante l’avessi già pagato (non c’è modo di verificare il saldo attuale del voucher sul sito ticketone), o di tornare a casa a vedermela su dazn o di denunciare (quando chiedo “a chi?” mi viene risposto “denuncia a ignoti”) e vengo più volte “minacciato” di multa. Ho pensato anche a un errore della mia ricevitoria, non a una truffa come mi ha suggerito uno steward, anche perché acquisto i biglietti li da una decina d’anni ormai e non dubito della loro professionalità. Ed è in quel momento che noto che ci sono altre svariate persone con il mio stesso problema. Quindi intuisco che il problema è causato da chi gestisce la vendita, Ticketone o SSCNapoli. Chiediamo spiegazioni ma non otteniamo risposta, se non quella di comprare un altro biglietto, o aiuto e la partita sta per iniziare. Ovviamente parlare con Ticketone è impossibile a meno che non si vogliano spendere decine di euro per parlare con il call center (quando risponde). Preso dallo sconforto, provo a chiamare la mia ricevitoria di riferimento che facendo i controlli mi dice che il biglietto risulta venduto e poi “not founder”, e che non può far altro, se voglio, di farmi un altro biglietto in un altro settore che però avrei dovuto ripagare cash perché neanche loro potevano verificare il saldo del mio voucher. Ormai a quel punto la partita è iniziata quindi anche l’opzione doppio biglietto è scaduta e non ho potuto far altro che arrendermi e ascoltare da fuori la partita. Sono decine le persone che ho visto nella mia stessa situazione, sconfortate, deluse e umiliate da chi dovrebbe “servire” il tifoso. O come si dice oggi, il cliente, con un servizio clienti però che fa pena”