Il Napoli affronta l’Atalanta al Maradona nella semifinale d’andata di Coppa Italia, il ritorno è in programma mercoledì prossimo al Gewiss Stadium di Bergamo. Gattuso prepara la svolta tattica, è pronta la difesa a tre per la prima volta dal fischio d’inizio. Ci sono stati due spezzoni che il Napoli ha affrontato con il 3-4-3: il primo a Reggio Emilia nell’assalto finale alla ricerca del pareggio che avrebbe portato la Supercoppa ai supplementari, il secondo domenica contro il Parma per uscire dalle difficoltà in una ventina di minuti in cui la formazione di D’Aversa aveva conquistato la supremazia territoriale.

Lo stesso sistema di gioco con approcci diversi perchè l’atteggiamento fa la differenza. Basta pensare che a Reggio Emilia il quarto di sinistra era Insigne mentre col Parma ha giocato prima Mario Rui e poi Hysaj. L’idea di Gattuso è coprire meglio il campo, stringere i reparti, migliorare la fase difensiva, il Napoli nelle ultime quattordici partite ha subito diciannove gol.

Il piano gara anti-Atalanta del Napoli

L’Atalanta attacca in ampiezza, sviluppa gioco in modo da avere sempre cinque soluzioni, il Napoli vuole accettare i duelli nella contrapposizione tattica. Il piano-gara è ricercare le catene laterali nella costruzione del gioco, attaccare la metà campo avversaria con un calcio diretto, verticale, valorizzando anche la rapidità di Lozano negli attacchi alla profondità. In porta ci sarà Ospina, la difesa a tre sarà composta da Maksimovic, Manolas e Koulibaly, Di Lorenzo e Hysaj saranno i due esterni, Demme e Bakayoko agiranno in mezzo al campo, Politano, Lozano e Insigne formeranno il tridente offensivo. Elmas, Zielinski e Petagna sono le alternative a gara in corso per cercare di cambiare l’inerzia della gara.

L’Atalanta ci tiene tantissimo a questa partita, nell’ambiente bergamasco c’è ancora frustrazione per la finale di Coppa Italia persa contro la Lazio con un rigore non assegnato nonostante un netto fallo di mano di Bastos. Gasperini ha caricato i suoi per la trasferta al Maradona: “Domenica contro la Lazio siamo scesi in campo pensando al Napoli, sarà una partita di grande valore. Facciamo una semifinale in due tempi, prima a Napoli e una settimana dopo qui a Bergamo, passare il turno sarebbe un traguardo molto, molto importante”.

Tra i pali ci sarà Gollini, Gasperini recupera Romero, che si è rivelato un falso positivo, e Gosens mentre è ancora infortunato Hateboer, al suo posto giocherà Maehle, l’acquisto di gennaio prelevato dal Genk. Completeranno la difesa a tre Toloi e Djimsiti, in mezzo al campo ci sarà ancora la coppia De Roon-Freuler, Pessina e Ilicic si muoveranno alle spalle di Zapata che è in vantaggio nel ballottaggio tutto colombiano con Muriel.

Ecco le probabili formazioni

NAPOLI (3-4-3): Ospina; Maksimovic, Manolas, Koulibaly; Di Lorenzo, Demme, Bakayoko, Hysaj; Politano, Lozano, Insigne.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Pessina; Zapata.