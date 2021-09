L’amichevole tra Napoli e Benevento è una festa di sport ma i sanniti hanno portato a casa una goleada, approfittando delle tante assenze dei ragazzi di Spalletti. Ne mancavano quattordici, Meret, Mertens, Demme e Ghoulam infortunati e dieci Nazionali. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

MARFELLA 5: L’impatto non è esaltante, il portiere azzurro balbetta nelle uscite ed è poco reattivo sulla punizione di Calò che apre la goleada del Benevento. (Dal 75′ IDASIAK s.v.: Subisce due gol su cui è incolpevole, in un quarto d’ora paga errori non suoi)

MALCUIT 4,5: Nel primo tempo fa fatica ad accompagnare l’azione, a tenere le distanze, nella ripresa a sinistra soffre ancora di più, commette un fallo da rigore ingenuo su Brignola e lascia campo libero ad Umile per il gol del 5-1.

MANOLAS 5: Entra anche lui nella serata negativa, saltano le distanze e i movimenti della linea sul gol di Improta. (Dal 46′ Costanzo 6: L’impatto è buono, è bravo ad interpretare la difesa alta, determina anche l’ammonizione di Vokic con uno spunto personale)

JUAN JESUS 5,5: Il debutto da titolare nel Napoli non è negativo, soffre come tutta la squadra, da salvare l’autorevolezza nell’impostazione del gioco.

ZANOLI 5,5: Qualche buon spunto ma anche lui soffre la prestazione di una squadra poco compatta, che perde le misure nella tenuta del campo.

FABIAN RUIZ 6: Uno dei pochi a tenere la barra dritta, a provare a spostare gli equilibri della partita. Riesce anche ad andare al tiro in qualche occasione senza successo. (Dal 75′ Costa s.v.: Gioca a centrocampo, in una posizione inedita, è troppo poco il tempo a sua disposizione per meritare una valutazione)

MARIO RUI 5,5: Fa fatica in mezzo al campo, in un ruolo che non gli appartiene, prova anche ad affacciarsi nella metà campo avversaria, buona la conduzione del pallone in varie circostanze. (Dal 46′ Vergara 6,5: Il più propositivo della serata, lavora con intensità e fame, recupera palloni, si guadagna qualche punizione interessante e ha altri spunti validi)

POLITANO 6: Uno dei più vivaci, segna il rigore che poteva riaprire la partita, ha anche diversi spunti interessanti. (Dal 66′ D’Agostino 6: Ha la chance per fare gol al Maradona, non riesce a sfruttarla. Gioca un po’ a sinistra e un po’ a destra, paga poi il finale in calo della squadra)

OUNAS 6: Si procura un rigore, è tra i più vivaci anche se spesso poteva essere più concreto. (Dal 75′ Mercurio s.v.: Poco più di un quarto d’ora, il trequartista preso dal Bari per la Primavera nel finale di mercato riesce a far poco)

LOZANO 5: Non è ancora in forma, sembra “sconnesso” nello sviluppo della giocata, gli manca l’armonia nell’esecuzione del gesto tecnico e nei tempi. (Dal 75′ Marranzino s.v.: È il più giovane in campo, è cresciuto nella Pasquale Foggia Academy, la casa napoletana del direttore sportivo del Benevento)

PETAGNA 5: Degno di nota solo un assist per D’Agostino, svaria tanto sul fronte offensivo ma fa fatica ad imporsi. (Dall’83’ Ambrosino s.v.: Entra nel finale di gara, il suo esordio è una bella storia che può dargli entusiasmo in vista della stagione con la Primavera. Sabato si ricomincia in casa contro la Sampdoria)

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise