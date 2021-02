Il Napoli batte il Benevento con discreta scioltezza, soprattutto nel primo tempo, l’unica nota stonata è l’espulsione di Koulibaly che complica la vita agli azzurri e rappresenta un problema in vista di Sassuolo-Napoli. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

MERET 6: Viene chiamato poco in causa, quando lo fa Depaoli devia il pallone in corner, rischia su un calcio d’angolo nel primo tempo. Deve lavorare ancora sull’autorevolezza nelle uscite e sulla gestione del pallone con i piedi.

DI LORENZO 6: Buona prova, attacca con discreta frequenza e copre abbastanza bene il campo, rimedia un’ammonizione evitabile.

RRAHMANI 6,5: Partita di grande intelligenza, applicazione, fa quasi sempre la scelta giusta anche nell’impostazione del gioco.

KOULIBALY 4,5: Nella ripresa già aveva iniziato male con degli errori nella costruzione dal basso, poi commette la sciocchezza più grossa della serata rimediando due cartellini gialli gratuiti, sul secondo per fallo su Letizia il Napoli era nella metà campo avversaria e sulla ripartenza del Benevento il Napoli era abbastanza ben posizionato. Lascerà gli azzurri ancora con la coppia Rrahmani-Maksimovic nella gara contro il Sassuolo. Poco prima ha avuto anche l’occasione del 2-0 di testa su calcio d’angolo.

GHOULAM 6,5: Propizia il gol di Mertens che sblocca il risultato, in fase offensiva è un’arma importante, a livello difensivo deve migliorare ancora, come dimostra il mancato ripiegamento nell’occasione di Depaoli.

FABIAN RUIZ 6,5: Si è rivista la sua capacità nel far girare il pallone con disinvoltura, scioltezza, visione di gioco. Commette solo un paio di errori ad inizio ripresa esponendo il Napoli alle ripartenze del Benevento.

BAKAYOKO 6,5: Lavora bene in entrambe le fasi di gioco, interrompe spesso le azioni avversarie e fa girare il pallone bene soprattutto sul corto.

POLITANO 7: Fa gol, si muove bene, impegna costantemente la difesa del Benevento attaccando Foulon che va in difficoltà anche per le sovrapposizioni di Di Lorenzo. (Dall’85’ Hysaj s.v.: Meno di una decina di minuti per l’esterno albanese al rientro dopo quasi venti giorni d’assenza, lavora con intelligenza per far scorrere i minuti sulla corsia destra nel 4-4-1 che Gattuso schiera in inferiorità numerica)

ZIELINSKI 6,5: È ispirato, trova delle buone soluzioni a livello offensivo, inventa anche un gran gol che, però, viene annullato per il fuorigioco di Insigne che è sulla traiettoria della conclusione vincente. (Dall’83’ Maksimovic s.v.: Va a lavorare in area di rigore e ad impostare il gioco con intelligenza tattica)

INSIGNE 6,5: Il solito contributo in fase difensiva, in attacco è abbastanza vivace e in un paio d’occasioni va vicino al gol con due tiri che si spengono di poco fuori. Propizia anche la situazione che porta al gol di Politano.

MERTENS 7: Non è ancora al massimo, quando gli toccano la caviglia sinistra c’è sempre paura, a livello precauzionale, come dopo ogni allenamento e partita lascia il campo con una fasciatura. Pur essendo lontano dalla migliore condizione, il suo contributo è importante, sblocca la partita segnando il gol numero 131 e con i movimenti aiuta tanto la squadra legando il gioco e supportando anche la fase di non possesso. (Dall’82’ Elmas s.v.: Poco più di dieci minuti per lui, va a fare l’ennesimo ruolo, il centravanti e aiuta il Napoli a fare pressione sul Benevento in superiorità numerica)

GATTUSO 6,5: Ritrova Mertens e torna a vincere, la prestazione è buona, il Napoli concede pochissimo alle ripartenze del Benevento anche quando nella ripresa i sanniti partono più determinati. Si rivede la squadra con i principi di gioco che gli appartengono: difesa alta, costruzione del gioco attraverso le catene laterali e capacità di conquistare la metà campo avversaria.

Ecco il tabellino del match:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Ruiz, Bakayoko; Politano (40′ st Hysaj), Zielinski (37′ st Maksimovic), Insigne; Mertens (37′ st Elmas). A disposizione: Ospina, Contini, Mario Rui, Zedadka, Demme, Lobotka, Labriola, Cioffi, D’Agostino. Allenatore: Gattuso

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Barba, Foulon (19′ st Letizia); Viola, Schiattarella (1′ st Insigne), Hetemaj; Caprari (20′ st Sau), Ionita (38′ st Moncini); Lapadula (25′ st Gaich). A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Caldirola, Pastina, Tello, Dabo, Di Serio. Allenatore: Inzaghi

ARBITRO: Abisso di Palermo

MARCATORI: 34′ pt Mertens (N), 21′ st Politano (N)

NOTE: Il Var ha annullato al 37′ pt un gol a Zielinski (N) per fuorigioco di Insigne. Espulso al 36′ st Koulibaly (N), per somma di ammonizioni. Ammoniti: Di Lorenzo (N); Barba, Hetemaj (B). Recupero: 4′ st.