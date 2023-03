Il Napoli può fare la storia, approdare per la prima volta ai quarti di finale della Champions League, arrivare tra le prime otto d’Europa, approdare dove non ce l’ha fatta neanche Maradona. Gli azzurri partono dallo 0-2 di Francoforte ma Spalletti vuole una squadra affamata, che non si faccia condizionare nè dalla vittoria del Deutsche Bank Park nè dalle assenze di Lindstrom e Kolo Muani. Nelle fila del Napoli manca soltanto Raspadori che ha provato a rientrare per questa sfida ma gli esami strumentali hanno suggerito di evitare rischi. Spalletti ritrova Meret, Mario Rui e Lozano, assenti contro l’Atalanta.

Il portiere friulano ha recuperato dal fastidio al polso che sabato l’ha fermato durante il riscaldamento, Mario Rui ha saltato per squalifica le gare contro Lazio e Atalanta e in una partita in cui il Napoli dovrà lavorare tanto sul palleggio può essere prezioso. Lozano ha superato il risentimento muscolare al tendine ed è pronto a ripetere la gara dell’andata in cui fu il migliore in campo.

Meret lavorerà tra i pali, la linea difensiva sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui, Anguissa, Lobotka e Zielinski agiranno in mediana, Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia comporranno l’attacco azzurro.

L’Eintracht Francoforte deve rinunciare a Kolo Muani squalificato e Lindstrom infortunato. Glasner sceglierà sempre il 3-4-2-1, in porta ci sarà Trapp che in estate è stato un obiettivo del Napoli, Tuta, Jakic e Ndicka agiranno nel reparto arretrato, Buta, Rode, Sow e Max comporranno il centrocampo, Kamada e Gotze si muoveranno tra le linee a supporto di Borrè, il sostituto di Kolo Muani.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Idasiak, Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Olivera, Ndombele, Gaetano, Elmas, Politano, Simeone. All. Spallettit

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Jakic, Ndicka; Buta, Rode, Sow, Max; Kamada, Gotze; Borrè. A disp.: 40 Ramaj 47 Horz 5 Smolcic 20 Hasebe 22 Chandler 25 Lenz 21 Alario 11 Alidou 36 Knauff.

A cura di Ciro Troise