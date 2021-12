Napoli-Empoli 0-1: crac azzurro al Maradona, le pagelle di IamNaples.it

Non è bastato la vittoria europea contro il Leicester per rialzare il Napoli che continua il suo momento difficile in campionato. Tra errori negli ultimi venti metri e sfortuna, l’Empoli passa con un rimpallo di Cutrone sugli sviluppi di un corner, beffando Ospina. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

OSPINA 5,5: Complessivamente una buona gara ma commette l’errore decisivo, è poco reattivo sul rimpallo di Cutrone e si fa sfuggire il pallone sul rimpallo di Cutrone.

DI LORENZO 6: Nel finale, dopo l’infortunio di Elmas, va a fare anche il play. Complessivamente una buona gara, inventa nel primo tempo una verticalizzazione per Lozano che trova la risposta di Vicario.

RRAHMANI 6: Sbaglia poco, scappa nei tempi giusti in tante situazioni, guida la difesa anche nei momenti più difficili, quando la squadra perde un po’ d’equilibrio.

JUAN JESUS 5,5: Quando c’è da fare difesa di posizione, fa bella figura, va anche a segno di tacco sullo 0-0 ma è fuorigioco. Si fa beffare sulla palla a scavalcare la linea sul centro-sinistra in qualche occasione, capitò anche in occasione di due gol dell’Atalanta.

MARIO RUI 6: Complessivamente una prova di grande sacrificio, non manca il suo contributo sulla fascia sinistra ma soprattutto nel finale perde lucidità e commette qualche errore tecnico nella ricerca dei cross.

DEMME 5,5: Non è ancora al massimo della condizione, ci mette un po’ a prendere le misure di Bajrami e anche nella gestione del pallone non è sempre rapido e preciso. (Dal 62′ Anguissa 6: Non è ancora al massimo ma mette al servizio della squadra l’intensità, la forza, qualche pallone recuperato, il contributo nell’assalto del Napoli c’è ma non è ancora il miglior Anguissa, era inevitabile)

ZIELINSKI s.v.: È sfortunato, dopo ventidue minuti la sua assenza è un danno per il Napoli che perde qualità ed equilibrio. (Dal 22′ Insigne 5: Sulla bilancia della prestazione ci sono più errori che intuizioni, Parisi gli nega il gol ma tante volte è stucchevole il tentativo non riuscito di saltare l’uomo, in varie situazioni gli manca il suo forte: un po’ di qualità e precisione nelle scelte e nella realizzazione della giocata. Tanti tiri fuori misura e intuizioni sballate)

LOZANO 5,5: Il lavoro c’è sempre, limita Parisi spesso, con la sua uscita dal campo il Napoli ha perso un po’ d’equilibrio ma gli manca l’acuto, lo spunto vincente. Scatta bene sulla verticalizzazione di Di Lorenzo ma trova la parata di Vicario. (Dal 62′ Politano 5,5: Ci prova, crea qualche spunto, costringe Vicario alla parata sul primo palo ma non ha ancora la continuità che regala la brillantezza, anche nel rientro in fase di non possesso non c’è l’energia dei tempi migliori)

OUNAS 6,5: Uno dei migliori in campo, produce tanti spunti, in certi momenti difficili aiuta anche la squadra a sviluppare gioco abbassandosi. Con lui tra le linee ci sta in qualche situazione di gioco avere meno pressione sul possesso degli avversari ma nella produzione offensiva recupera ciò che si perde.

ELMAS 6: Colpisce una traversa, cerca di proporsi accettando anche il ruolo nei due di centrocampo, è costretto ad uscire nel finale dopo un contrasto con un avversario in cui cercava di correggere in rete l’ennesima respinta di Vicario. (Dall’87’ Malcuit s.v.: Pochi minuti per lui, non riesce ad incidere, commette anche qualche errore sulla catena di destra)

MERTENS 5: Si muove tanto, fa fatica ad incidere, non riesce a trovare il modo di bucare la linea avversaria, l’unico spunto degno di nota è quando salta Stojanovic costringendolo al fallo. Gli manca l’acuto, la capacità di smarcarsi nell’area avversaria in maniera pericolosa. (Dal 63′ Petagna 6: Colpisce un palo che grida vendetta, combatte sui palloni alti, cerca di battagliare in area, dopo l’azione del palo non gli arrivano tanti palloni preziosi).

SPALLETTI 5,5: La sfortuna si sta accanendo tra infortuni e situazioni di gioco ma oggi c’è un campanello d’allarme, la squadra sullo 0-0 ha fatto fatica a rendersi pericolosa con continuità. Ci sta avere dei momenti di sofferenza contro l’Empoli, le hanno avute anche le altre big ma negli ultimi trenta metri la squadra è stata imprecisa, a tratti leziosa al di là della sfortuna per i legni. Basta pensare che le occasioni migliori sono venute dai tiri fuori area.

Ecco il tabellino del match:

NAPOLI (4-2-3-1) – Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme (63′ Anguissa), Zielinski (22′ Insigne); Lozano (63′ Politano), Ounas, Elmas (87′ Malcuit); Mertens (62′ Petagna). A disp: Meret, Marfella, Manolas, Ghoulam. All.: Luciano Spalletti (in panchina Marco Domenichini)

EMPOLI (4-3-1-2) – Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto (81′ Viti), Parisi; Zurkowski (78′ Bandinelli), Stulac (64′ Ricci), Henderson (64′ Haas); Bajrami (64′ Di Francesco); Pinamonti, Cutrone. A disp: Ujkani, Tonelli, Romagnoli, Marchizza, Fiamozzi, Mancuso, La Mantia. All.: Aureliano Andreazzoli

Arbitro: Livio Marinelli (Tivoli)

Marcatore: 70′ Cutrone (E)

Ammoniti: Zurkowski (E).