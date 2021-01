Il Napoli affronta la Fiorentina nella prova generale della Supercoppa, un test che, però, vale tanto perchè il turno con gli scontri diretti al vertice della classifica danno al Napoli un’opportunità di guadagnare terreno in classifica nella lotta per l’accesso in Champions League.

Gattuso recupera Manolas che ha svolto due allenamenti in gruppo senza fastidi, ha recuperato dalla distrazione muscolare di primo grado al muscolo otturatore destro. Una buona notizia che ha dato il sorriso all’ambiente azzurro fino al tardo pomeriggio, quando si è appresa della positività al Covid-19 di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo è in isolamento, il gruppo-squadra del Napoli a mezzanotte si sottoporrà ai tamponi e sono attesi di primo mattino i risultati per certificare la negatività di tutti gli altri.

La prova generale per la Supercoppa

Il Napoli mercoledì contro la Juventus si gioca la Supercoppa Italiana, un trofeo che non è mai banale ma Gattuso non vuole distrazioni, c’è da pensare prima alla Fiorentina, una squadra in crescita che ha buone qualità nel palleggio e tante individualità importanti come Ribery e Pezzella che hanno recuperato dagli infortuni e l’ex Callejon, al rientro a Napoli dopo sette anni meravigliosi e un bottino importante: 349 presenze, 82 gol e 78 assist.

Gattuso deve rinunciare a Di Lorenzo squalificato, Fabian Ruiz e Osimhen vittima del Covid-19, per il resto non fa tanti calcoli in vista della Supercoppa proprio per l’importanza della sfida contro la Fiorentina. In porta ci sarà Ospina, la linea difensiva sarà composta da Hysaj a destra, Manolas e Koulibaly al centro della difesa e Mario Rui a sinistra, Demme e Bakayoko davanti alla difesa, Lozano, Zielinski e Insigne alle spalle di Petagna.

Non si può rinunciare al Chucky, Lozano è il giocatore più in forma del Napoli ma è prevedibile gestire le forze alternandolo con Politano. S’attende l’impatto di Mertens sulla partita, partirà Petagna dal primo minuto ma Dries strapperà un abbondante spezzone di gara.

La Fiorentina ha tutti a disposizione, anche Borja Valero ce l’ha fatta ad essere convocato. In porta ci sarà Dragowski, i tre difensori saranno Milenkovic, Pezzella (in caso di forfait sarebbe pronto Martinez Quarta) e Igor, Caceres e Biraghi agiranno sulle corsie laterali, Amrabat e Castrovilli si muoveranno in mezzo al campo, Ribery e Callejon agiranno tra le linee a supporto di Vlahovic.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Callejon, Ribery; Vlahovic. All. Prandelli