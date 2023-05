Napoli, il sindaco Manfredi: “Stiamo lavorando per garantire mezzi di trasporto fino alle 2”

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa indetta dopo la riunione con il Comitato per decidere eventuali mosse per la sicurezza della città di Napoli durante i festeggiamenti per lo Scudetto, che potrebbero arrivare già nella serata di mercoledì: “L’idea è avere un dispositivo molto flessibile in modo da coniugare la festa con altre esigenze. Il dispositivo di chiusura traffico veicolare sarà alle 21 di mercoledì con un dispositivo mobile nel caso in cui non si fosse la necessità verrà disattivato. Giovedì c’è un evento allo stadio, ADL insieme al Comune ha voluto che la gara di Udine potesse essere vista al Maradona per aggregarsi ancora di più quindi gestiremo il dispositivo di quella giornata come se si giocasse una vera e propria gara. Stiamo lavorando per garantire mezzi di trasporto fino alle 2”.