Sarà un Napoli-Juventus atipico con il Maradona al 50% della capienza e neanche tutto gremito perchè ci sono ancora dei biglietti disponibili soprattutto nei settori inferiori. A rendere più anomalo questo big-match è lo stato di entrambe le squadre. Il Napoli è a punteggio pieno, a +5 sulla Juventus ma sono le assenze a caratterizzare questa sfida. Chiesa ha rimediato un affaticamento muscolare e non ci sarà per precauzione, Allegri non ha convocato i sudamericani Danilo, Alex Sandro, Bentancur, Dybala e Cuadrado che stanno rientrando in Italia. Il colombiano è l’unico che poteva farcela ad essere in campo ma ha rimediato un attacco di gastroenterite ed è rimasto in patria.

Allegri ha gli uomini contati, oltre agli undici titolari avrà soltanto quattro uomini pronti dalla panchina e dovrebbero essere Rugani, Ramsey, Bernardeschi e Kean. Completeranno l’elenco delle riserve i tre aggregati dell’Under 23: il difensore centrale adattabile anche da terzino destro De Winter, il centrocampista Miretti e l’esterno offensivo Soulè.

La Juventus dovrebbe mettersi in campo con il 3-5-2. In porta ci sarà Szczesny, i tre difensori dovrebbero essere De Ligt, Bonucci e Chiellini, sulle fasce ci saranno De Sciglio e Luca Pellegrini (escluso dalla lista Champions), Locatelli dovrebbe fare l’organizzatore di gioco con McKennie e Rabiot da interni di centrocampo a supporto della coppia d’attacco composta da Morata e Kulusevski.

Spalletti, viste le assenze, dovrebbe andare, invece, sul 4-2-3-1. Il Napoli anche ha cinque assenti: il portiere Meret, l’esterno sinistro Ghoulam, i centrocampisti Demme, Lobotka e Mertens. La defezione di Lobotka, che ha rimediato un’elongazione al bicipite femorale destro, porta Spalletti a cambiare sistema di gioco. Zielinski ha recuperato ma gli manca un po’ di condizione atletica e partirà dalla panchina.

In porta ci sarà Ospina, rientrato intorno alle 23 dalla Colombia, Meret avverte ancora fastidio per la frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della 3ª e 4ª vertebra lombare, completeranno contro la Juventus il roster dei portieri Marfella e Idasiak, l’estremo difensore della Primavera che, infatti, domani non giocherà con gli azzurrini contro la Sampdoria.

Di Lorenzo e Mario Rui saranno gli esterni bassi, Manolas e Koulibaly formeranno la coppia centrale di difesa, Fabian Ruiz e Anguissa agiranno davanti alla difesa, Politano, che sembra più in forma di Lozano in questa fase, Elmas e Insigne si muoveranno a supporto di Osimhen che soltanto oggi è stato a Castel Volturno, facendo lavoro di scarico e recupero.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen. A disp.: Marfella, Idasiak, Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Zanoli, Zielinski, Lozano, Ounas, Petagna. All. Spalletti

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; De Ligt, Bonucci, Chiellini; De Sciglio, McKennie, Locatelli, Rabiot, Pellegrini; Morata, Kulusevski. A disp.: Perin, Pinsoglio, Rugani, De Winter, Miretti, Ramsey, Bernardeschi, Kean, Soule. All. Allegri

A cura di Ciro Troise